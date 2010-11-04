Версия:
1.20.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Funforge Digital
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:55
Возраст:
Требуется места:
≈ 133 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 110
Описание
Tokaido - Токайдо - Стратегическая доска для Android предлагает игроку принять участие в путешествии по Японии. Здесь пользователей ждет насыщенное приключение с множеством незабываемых квестов, встреч с интересными персонажами и уникальными мирами. По пути из Киото в Эдо игроки могут полюбоваться красивыми достопримечательностями, купить сувениры и посетить священные места. В игре отличная графика, умиротворяющая японская атмосфера и живописные локации.
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