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Tokaido™

Tokaido™ 1.20.3

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Версия:
1.20.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Funforge Digital
Категория:
Без интернета / На русском / Настольные / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 133 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 110
Скриншоты
Описание

Tokaido - Токайдо - Стратегическая доска для Android предлагает игроку принять участие в путешествии по Японии. Здесь пользователей ждет насыщенное приключение с множеством незабываемых квестов, встреч с интересными персонажами и уникальными мирами. По пути из Киото в Эдо игроки могут полюбоваться красивыми достопримечательностями, купить сувениры и посетить священные места. В игре отличная графика, умиротворяющая японская атмосфера и живописные локации.


Информация о модах

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 Теги темы: Patched

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Скачать Tokaido™ 133 Мб Ссылка 2 133 Мб

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