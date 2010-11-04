Описание

Tokaido - Токайдо - Стратегическая доска для Android предлагает игроку принять участие в путешествии по Японии. Здесь пользователей ждет насыщенное приключение с множеством незабываемых квестов, встреч с интересными персонажами и уникальными мирами. По пути из Киото в Эдо игроки могут полюбоваться красивыми достопримечательностями, купить сувениры и посетить священные места. В игре отличная графика, умиротворяющая японская атмосфера и живописные локации.