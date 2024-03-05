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Monopoly (Мод, Unlocked)

Monopoly (Мод, Unlocked) 1.12.3

12
3
Скачать (592 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Marmalade Game Studio
Версия:
1.12.3
Категория:
Без интернета / Настольные / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 592 Мб
id приложения:
com.marmalade.monopoly
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
12
Комментарии:
0
Просмотров:
10 302

Монополия — это настольная игра, которая была популярной среди детей и взрослых задолго до появления смартфонов. Эта игра была создана Чарльзом Дарроу в 1935 году и с тех пор она завоевала сердца миллионов игроков по всему миру. Монополия стала одной из самых популярных шахматных игр, которую играли во многих семьях и среди друзей. Игра позволяла игрокам вести бизнес, покупать и продавать недвижимость, а также развивать стратегическое мышление. С развитием технологий и мобильных устройств компания Marmalade Game решила перенести Монополию на мобильные платформы. Теперь игроки могут наслаждаться этой классической настольной игрой на своих смартфонах и планшетах.


Игра сохраняет всю атмосферу и правила оригинальной версии, позволяя игрокам соревноваться друг с другом в виртуальном мире Монополии. Мобильная версия Монополии, выпущенная Marmalade Game, позволяет игрокам по-прежнему наслаждаться этой игрой в любое удобное время и в любом месте. Она сохраняет все элементы, которые сделали Монополию такой популярной настольной игрой, и предоставляет возможность соревноваться с друзьями или компьютерными соперниками. Эта мобильная версия Монополии стала отличной адаптацией классической игры для современных геймеров и позволяет им пережить ностальгические моменты детства.




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Информация о модах
  • Открыты все платные фигурки и столы.
 Теги темы: Логические, Unlocked

Скачать Monopoly (Мод, Unlocked) 1.12.3 взлом

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Скачать Monopoly (Мод, Unlocked) 592 Мб Ссылка 2 592 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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