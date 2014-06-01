Stardew Valley - это чарующая инди-игра, в которой игроки могут пережить свою деревенскую мечту. После того как вы унаследуете ферму от вашего дедушки, ваша цель - привести ее в порядок и превратить в процветающее хозяйство. Но это не просто игра о фермерстве.
С каждым новым днем вы обнаружите, что деревня Stardew Valley наполнена множеством тайн и интересных жителей. Устанавливайте связи с соседями, каждый из которых имеет свои уникальные истории и проблемы. Некоторые из них могут даже стать вашими близкими друзьями или, возможно, чем-то большим. Будь то выращивание растений, горное дело, рыболовство или даже поиск сокровищ в глубоких пещерах, игра постоянно предлагает новые задачи и приключения. Вы также можете участвовать в местных праздниках, развивать ферму, улучшать инструменты и многое другое.
Исследуйте мир вокруг вас и находите новые способы адаптации к жизни в Stardew Valley. Создайте ферму своей мечты, налаживайте отношения с местными жителями и погрузитесь в живописную и релаксирующую атмосферу игры. Stardew Valley - это не просто игра, это опыт, который позволяет игрокам отдохнуть от суеты и насладиться простой жизнью на ферме.
MOD V1
- Бесконечные деньги
MOD V2
- МЕНЮ МОД
- Изменен алгоритм получения разрешения на запись в ПЗУ устройства.
- Неограниченное количество денег (доступно управление через меню)
- Неограниченная выносливость (доступно управление через меню)
- Бесплатный крафт (доступно управление через меню)
- Проверка лицензии отключена.
Скачать Stardew Valley (Мод, Много денег) v1.6.14.3 MOD APK
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