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Stardew Valley (Мод, Много денег)

Stardew Valley (Мод, Много денег) 1.6.14.3

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2
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Версия:
1.6.14.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Chucklefish Limited
Категория:
Аркады / Симуляторы / Платные / Кликеры
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 328 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 453
Скриншоты
Описание

Stardew Valley - это чарующая инди-игра, в которой игроки могут пережить свою деревенскую мечту. После того как вы унаследуете ферму от вашего дедушки, ваша цель - привести ее в порядок и превратить в процветающее хозяйство. Но это не просто игра о фермерстве.


С каждым новым днем вы обнаружите, что деревня Stardew Valley наполнена множеством тайн и интересных жителей. Устанавливайте связи с соседями, каждый из которых имеет свои уникальные истории и проблемы. Некоторые из них могут даже стать вашими близкими друзьями или, возможно, чем-то большим. Будь то выращивание растений, горное дело, рыболовство или даже поиск сокровищ в глубоких пещерах, игра постоянно предлагает новые задачи и приключения. Вы также можете участвовать в местных праздниках, развивать ферму, улучшать инструменты и многое другое.


Исследуйте мир вокруг вас и находите новые способы адаптации к жизни в Stardew Valley. Создайте ферму своей мечты, налаживайте отношения с местными жителями и погрузитесь в живописную и релаксирующую атмосферу игры. Stardew Valley - это не просто игра, это опыт, который позволяет игрокам отдохнуть от суеты и насладиться простой жизнью на ферме.


Информация о модах

MOD V1


  • Бесконечные деньги


MOD V2

  • МЕНЮ МОД
  • Изменен алгоритм получения разрешения на запись в ПЗУ устройства.
  • Неограниченное количество денег (доступно управление через меню)
  • Неограниченная выносливость (доступно управление через меню)
  • Бесплатный крафт (доступно управление через меню)
  • Проверка лицензии отключена.
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 Теги темы: Встроенный кэш, Пиксельная, Много денег, RPG

Скачать Stardew Valley (Мод, Много денег) v1.6.14.3 MOD APK

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MOD V1 328 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 328 Мб
Старые версии Stardew Valley
(MOD 1) Version 1.6.9.49 Version TG 1.6.9.49


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Stardew Valley (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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KAIN001
KAIN001 13 января 2023 00:17
Зачем я не могу скачать мод 2 ?
+1
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