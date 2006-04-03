Описание

Tiny Room Stories: Mystery Town (Мод, Unlocked) - По истории, вы работаете детективом, получаете письмо от своего отца и отправляетесь в небольшой городок Редклифф. По приезду вы видите, что город пуст, никого нет. Вам предстоит выяснить, куда исчезли все жители и ваш отец.





Решайте сложнейшие головоломки, исследуйте все окрестности города и находите множество подсказок, которые помогут разобраться в произошедшем. Открывайте множество замков для получения большего результата, проходите сотни квестов. Вы побываете на огромном количестве красочных локаций, исследуйте этот интерактивный мир.