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Tiny Room Stories: Mystery Town (Мод, Unlocked)

Tiny Room Stories: Mystery Town (Мод, Unlocked) 2.6.26

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Версия:
2.6.26
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Kiary games
Категория:
Симуляторы / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 189 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 035
Скриншоты
Описание

Tiny Room Stories: Mystery Town (Мод, Unlocked) - По истории, вы работаете детективом, получаете письмо от своего отца и отправляетесь в небольшой городок Редклифф. По приезду вы видите, что город пуст, никого нет. Вам предстоит выяснить, куда исчезли все жители и ваш отец.


Решайте сложнейшие головоломки, исследуйте все окрестности города и находите множество подсказок, которые помогут разобраться в произошедшем. Открывайте множество замков для получения большего результата, проходите сотни квестов. Вы побываете на огромном количестве красочных локаций, исследуйте этот интерактивный мир.


Информация о модах
  • Приобретён платный контент (сезонный пропуск и отключение рекламы).
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 Теги темы: Unlocked, Логические

Скачать Tiny Room Stories: Mystery Town (Мод, Unlocked) v2.6.26 MOD APK

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Скачать Tiny Room Stories: Mystery Town (Мод, Unlocked) 189 Мб Ссылка 2 189 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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