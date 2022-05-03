Religion inc. (Мод меню) - Игра предоставляет возможность создать собственную религию, используя основные аспекты существующих религий. Вы сможете почувствовать себя в роли бога, который создаёт веру в самого себя. Ведь человечеству всегда требовалось во что-то верить, оно всегда искало потусторонние силы во тьме или в небе, где сияет яркий свет солнца.





В мире существует множество религий, ваша задача - взять всё самое лучшее из всех и создать религию на свой вкус. Выбирайте страну, которая начнёт верить в вашу новую религию, получайте очки и развивайтесь. Стоит учесть и атеистов, которые часто будут против ваших нововведений.