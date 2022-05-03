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Religion inc. (Мод меню)

Religion inc. (Мод меню) 1.3.5.22

6
1
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
GameFirst Mobile
Версия:
1.3.5.22
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 100 Мб
id приложения:
com.gamefirst.religioninc
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
6
Комментарии:
0
Просмотров:
6 539

Religion inc. (Мод меню) - Игра предоставляет возможность создать собственную религию, используя основные аспекты существующих религий. Вы сможете почувствовать себя в роли бога, который создаёт веру в самого себя. Ведь человечеству всегда требовалось во что-то верить, оно всегда искало потусторонние силы во тьме или в небе, где сияет яркий свет солнца.


В мире существует множество религий, ваша задача - взять всё самое лучшее из всех и создать религию на свой вкус. Выбирайте страну, которая начнёт верить в вашу новую религию, получайте очки и развивайтесь. Стоит учесть и атеистов, которые часто будут против ваших нововведений.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Все архетипы
  • Премиум
  • Премиум Плюс



 Теги темы: Мод меню

Скачать Religion inc. (Мод меню) 1.3.5.22 взлом

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Скачать Religion inc. (Мод меню)
100 Мб
Ссылка 2
100 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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