Religion inc. (Мод меню) 1.3.5.22
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
GameFirst Mobile
Версия:
1.3.5.22
Категория:
Обновлено:
Вчера, 19:32
Возраст:
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
6
Комментарии:
0
Просмотров:
6 539
Religion inc. (Мод меню) - Игра предоставляет возможность создать собственную религию, используя основные аспекты существующих религий. Вы сможете почувствовать себя в роли бога, который создаёт веру в самого себя. Ведь человечеству всегда требовалось во что-то верить, оно всегда искало потусторонние силы во тьме или в небе, где сияет яркий свет солнца.
В мире существует множество религий, ваша задача - взять всё самое лучшее из всех и создать религию на свой вкус. Выбирайте страну, которая начнёт верить в вашу новую религию, получайте очки и развивайтесь. Стоит учесть и атеистов, которые часто будут против ваших нововведений.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Все архетипы
- Премиум
- Премиум Плюс
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