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Garten of Banban 2 (Полная версия)

Garten of Banban 2 (Полная версия) 1.0.10

355
23
Скачать (600 Мб)
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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Euphoric Brothers Games
Версия:
1.0.10
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 600 Мб
id приложения:
com.euphoricbrothersgames.gartenofbanbanII
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
355
Комментарии:
0
Просмотров:
23 530

Garten of Banban 2 — приключенческая игра в жанре ужасов с захватывающей атмосферой, захватывающим сюжетом и увлекательными головоломками. Исследуйте глубины таинственного подземного комплекса и раскройте его секреты, переживая страшные прыжки и леденящие душу столкновения. Потрясающие визуальные эффекты, наводящие на размышления головоломки и запоминающийся саундтрек — Garten of Banban 2 отправит вас в незабываемое путешествие.


Испытайте мир, не похожий ни на что, что вы когда-либо видели. Раскройте его тайны, столкнитесь со своими страхами и решите головоломки, чтобы остаться в живых. Присоединяйтесь к миллионам других игроков по всему миру и исследуйте таинственный сад Banban 2!


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Информация о модах

Полная версия

Скачать Garten of Banban 2 (Полная версия) 1.0.10 взлом

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Скачать Garten of Banban 2 (Полная версия)
600 Мб
Ссылка 2
600 Мб
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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