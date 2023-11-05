Garten of Banban 2 — приключенческая игра в жанре ужасов с захватывающей атмосферой, захватывающим сюжетом и увлекательными головоломками. Исследуйте глубины таинственного подземного комплекса и раскройте его секреты, переживая страшные прыжки и леденящие душу столкновения. Потрясающие визуальные эффекты, наводящие на размышления головоломки и запоминающийся саундтрек — Garten of Banban 2 отправит вас в незабываемое путешествие.





Испытайте мир, не похожий ни на что, что вы когда-либо видели. Раскройте его тайны, столкнитесь со своими страхами и решите головоломки, чтобы остаться в живых. Присоединяйтесь к миллионам других игроков по всему миру и исследуйте таинственный сад Banban 2!