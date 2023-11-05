Garten of Banban 2 (Полная версия) 1.0.10
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Euphoric Brothers Games
Версия:
1.0.10
Категория:
Обновлено:
Вчера, 15:40
Возраст:
Требуется места:
≈ 600 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
355
Комментарии:
0
Просмотров:
23 530
Garten of Banban 2 — приключенческая игра в жанре ужасов с захватывающей атмосферой, захватывающим сюжетом и увлекательными головоломками. Исследуйте глубины таинственного подземного комплекса и раскройте его секреты, переживая страшные прыжки и леденящие душу столкновения. Потрясающие визуальные эффекты, наводящие на размышления головоломки и запоминающийся саундтрек — Garten of Banban 2 отправит вас в незабываемое путешествие.
Испытайте мир, не похожий ни на что, что вы когда-либо видели. Раскройте его тайны, столкнитесь со своими страхами и решите головоломки, чтобы остаться в живых. Присоединяйтесь к миллионам других игроков по всему миру и исследуйте таинственный сад Banban 2!
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Полная версия
Скачать Garten of Banban 2 (Полная версия) 1.0.10 взлом
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