Five Nights at Freddy's 3 (Мод, Unlocked) 2.0.3
Версия:
2.0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Clickteam USA LLC
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:42
Возраст:
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20 575
Five Nights at Freddy's 3 - продолжение знаменитого хоррор-квеста от первого лица с жуткими аниматрониками и нелепой атмосферой.
Любители ужасов, вы почувствуете, что играете в игру прямо из своих кошмаров с этой игрой ужасов. Five Nights at Freddy's 3 каждый раз будет пугать вас до чертиков.
Говорят, что в жизни не бывает второго шанса, но в Five Nights at Freddy's 3 у вас будет шанс вернуться к своей старой работе в Freddy Fazbear's Pizza. Вы даже сможете продолжить играть в своем старом доме! Но когда аниматроники начинают капризничать и что-то приближается к вам, сможете ли вы продержаться пять ночей? Узнайте сами, когда будете проходить эту захватывающую сюжетную линию.
Информация о модах
Полностью пройдена игра, открыты все режимы.
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