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Five Nights at Freddy's 3 (Мод, Unlocked)

Five Nights at Freddy's 3 (Мод, Unlocked) 2.0.3

39
3
Скачать (62 Мб)
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Версия:
2.0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Clickteam USA LLC
Категория:
Приключения / Платные
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20 575

Five Nights at Freddy's 3 - продолжение знаменитого хоррор-квеста от первого лица с жуткими аниматрониками и нелепой атмосферой.


Любители ужасов, вы почувствуете, что играете в игру прямо из своих кошмаров с этой игрой ужасов. Five Nights at Freddy's 3 каждый раз будет пугать вас до чертиков.


Говорят, что в жизни не бывает второго шанса, но в Five Nights at Freddy's 3 у вас будет шанс вернуться к своей старой работе в Freddy Fazbear's Pizza. Вы даже сможете продолжить играть в своем старом доме! Но когда аниматроники начинают капризничать и что-то приближается к вам, сможете ли вы продержаться пять ночей? Узнайте сами, когда будете проходить эту захватывающую сюжетную линию.


Скриншоты

Информация о модах

Полностью пройдена игра, открыты все режимы.

 Теги темы: Выживание, Хоррор, Unlocked

Скачать Five Nights at Freddy's 3 (Мод, Unlocked) 2.0.3 взлом

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Скачать Five Nights at Freddy's 3 (Мод, Unlocked) 62 Мб Ссылка 2 62 Мб

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