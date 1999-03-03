Five Nights at Freddy's 3 - продолжение знаменитого хоррор-квеста от первого лица с жуткими аниматрониками и нелепой атмосферой.





Любители ужасов, вы почувствуете, что играете в игру прямо из своих кошмаров с этой игрой ужасов. Five Nights at Freddy's 3 каждый раз будет пугать вас до чертиков.





Говорят, что в жизни не бывает второго шанса, но в Five Nights at Freddy's 3 у вас будет шанс вернуться к своей старой работе в Freddy Fazbear's Pizza. Вы даже сможете продолжить играть в своем старом доме! Но когда аниматроники начинают капризничать и что-то приближается к вам, сможете ли вы продержаться пять ночей? Узнайте сами, когда будете проходить эту захватывающую сюжетную линию.