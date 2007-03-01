Sword Play! Мастер Клинка 3D (Мод, Много денег) - Ваше время пришло - заточите свой острый клинок и отправляйтесь на встречу приключениям. В этой увлекательной игре вы будете рубить и резать всё что видите. Прокладывайте свой непростой путь через толпы противников.





Вы сможете замедлять время, чтобы взрывать бочки или разрезать пули надвое. В этой игре стать мастером меча сможет каждый игрок, сможете ли вы одолеть всех своих противников и получить долгожданный титул мастера? Выполняйте секретные миссии и открывайте новые клинки.