Sword Play! Мастер Клинка 3D (Мод, Много денег) 10.9.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Версия:
10.9.3
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
25
Комментарии:
0
Просмотров:
6 057
Sword Play! Мастер Клинка 3D (Мод, Много денег) - Ваше время пришло - заточите свой острый клинок и отправляйтесь на встречу приключениям. В этой увлекательной игре вы будете рубить и резать всё что видите. Прокладывайте свой непростой путь через толпы противников.
Вы сможете замедлять время, чтобы взрывать бочки или разрезать пули надвое. В этой игре стать мастером меча сможет каждый игрок, сможете ли вы одолеть всех своих противников и получить долгожданный титул мастера? Выполняйте секретные миссии и открывайте новые клинки.
Информация о модах
После прохождения уровня вы сможете получить много денег.
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