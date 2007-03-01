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Sword Play! Мастер Клинка 3D (Мод, Много денег)

Sword Play! Мастер Клинка 3D (Мод, Много денег) 10.9.3

25
0
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Версия:
10.9.3
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 75 Мб
id приложения:
com.barsstudios.swordplay
Русский язык:
Есть
Лайков:
25
Комментарии:
0
Просмотров:
6 057

Sword Play! Мастер Клинка 3D (Мод, Много денег) - Ваше время пришло - заточите свой острый клинок и отправляйтесь на встречу приключениям. В этой увлекательной игре вы будете рубить и резать всё что видите. Прокладывайте свой непростой путь через толпы противников.


Вы сможете замедлять время, чтобы взрывать бочки или разрезать пули надвое. В этой игре стать мастером меча сможет каждый игрок, сможете ли вы одолеть всех своих противников и получить долгожданный титул мастера? Выполняйте секретные миссии и открывайте новые клинки.


Скриншоты

Информация о модах

После прохождения уровня вы сможете получить много денег.

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Скачать Sword Play! Мастер Клинка 3D (Мод, Много денег) 10.9.3 взлом

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Скачать Sword Play! Мастер Клинка 3D (Мод, Много денег) 75 Мб Ссылка 2 75 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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