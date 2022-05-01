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Stack Ball - сломай платформы (Мод, Все скины)

Stack Ball - сломай платформы (Мод, Все скины) 1.1.77

7
2
Скачать (51 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Версия:
1.1.77
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 51 Мб
id приложения:
com.azurgames.stackball
Русский язык:
Есть
Лайков:
7
Комментарии:
0
Просмотров:
2 438

Stack Ball - это забавная и популярная аркадная игра под названием «Tower Crusher» для устройств Android, выпущенная игровой студией CASUAL AZUR GAMES бесплатно в Google Play и, по вашему запросу, ее последнее обновление для It поставляется с режимом загрузки и перед вами. Установив эту игру на свой планшет или телефон Android, вы сможете испытать увлекательную аркадную игру с потрясающей 3D-графикой и увлекательным игровым процессом, в котором вам нужно направить мяч вниз по спиральной башне, а также по этажам. Разрушайте разные башни и развлекайтесь часами.


Среди различных классов есть башни классов черного цвета; если ваш мяч попадает в эти классы, разрывается на части и игра окончена, то вы должны быть очень осторожны. В первом запуске игры и после этого вы говорите себе, что игра звучит просто, но не на практике, и вам, безусловно, бросят вызов. Когда вы прорветесь через башни, вам будут доступны различные достижения, такие как превращение вашей пушки в огненную пушку, которая позволит вам демонтировать все черные башни. Если вы ищете веселую игру, чтобы заполнить свой досуг, Stack Ball - Blast через платформы определенно стоит попробовать и стоит попробовать.


Скриншоты

Информация о модах

Разблокированы все скины

 Теги темы: Unlocked

Скачать Stack Ball - сломай платформы (Мод, Все скины) 1.1.77 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Stack Ball - сломай платформы (Мод, Все скины)
51 Мб
Ссылка 2
51 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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