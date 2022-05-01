Stack Ball - это забавная и популярная аркадная игра под названием «Tower Crusher» для устройств Android, выпущенная игровой студией CASUAL AZUR GAMES бесплатно в Google Play и, по вашему запросу, ее последнее обновление для It поставляется с режимом загрузки и перед вами. Установив эту игру на свой планшет или телефон Android, вы сможете испытать увлекательную аркадную игру с потрясающей 3D-графикой и увлекательным игровым процессом, в котором вам нужно направить мяч вниз по спиральной башне, а также по этажам. Разрушайте разные башни и развлекайтесь часами.





Среди различных классов есть башни классов черного цвета; если ваш мяч попадает в эти классы, разрывается на части и игра окончена, то вы должны быть очень осторожны. В первом запуске игры и после этого вы говорите себе, что игра звучит просто, но не на практике, и вам, безусловно, бросят вызов. Когда вы прорветесь через башни, вам будут доступны различные достижения, такие как превращение вашей пушки в огненную пушку, которая позволит вам демонтировать все черные башни. Если вы ищете веселую игру, чтобы заполнить свой досуг, Stack Ball - Blast через платформы определенно стоит попробовать и стоит попробовать.