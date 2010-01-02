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Slash of Sword 2 - Офлайн РПГ и Экшен стратегия (Мод, Бесплатные покупки)

Slash of Sword 2 - Офлайн РПГ и Экшен стратегия (Мод, Бесплатные покупки) 1.93.4

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Версия:
1.93.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
NoTriple-A Games
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 263 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
45 834
Скриншоты
Описание

Slash of Sword 2 - это захватывающая ролевая игра, представленная издательством No Triple-A Games, которая переносит вас в захрущенный мир средневековья. Главный герой игры оказывается в зловещей ситуации, когда его несправедливо арестовывают, несмотря на отсутствие преступлений. Теперь ему предстоит бороться, чтобы доказать свою невиновность и вернуть свободу.


Игра предлагает разнообразные моменты и вызовы. Главное задание игрока - расследовать события, происходящие в этом мире, и разгадать загадки, связанные с его арестом. По пути игрок будет вынужден участвовать в кровавых битвах на арене, где ему придется проявить свои боевые навыки и выживать. Однако игра не ограничивается только драками. Герой также получит образование и станет настоящим воином, способным защищать сельских жителей и помогать своему брату Ричарду в расследовании различных тайн и загадок этого мира.


Slash of Sword 2 обещает увлекательный сюжет, множество выборов и разветвленных концовок, а также множество интересных персонажей и событий, которые сделают игровой процесс захватывающим и увлекательным.



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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Slash of Sword 2 - Офлайн РПГ и Экшен стратегия (Мод, Бесплатные покупки) v1.93.4 MOD APK

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Скачать Slash of Sword 2 - Офлайн РПГ и Экшен стратегия (Мод, Бесплатные покупки) 263 Мб Ссылка 2 263 Мб

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