Описание

Slash of Sword 2 - это захватывающая ролевая игра, представленная издательством No Triple-A Games, которая переносит вас в захрущенный мир средневековья. Главный герой игры оказывается в зловещей ситуации, когда его несправедливо арестовывают, несмотря на отсутствие преступлений. Теперь ему предстоит бороться, чтобы доказать свою невиновность и вернуть свободу.





Игра предлагает разнообразные моменты и вызовы. Главное задание игрока - расследовать события, происходящие в этом мире, и разгадать загадки, связанные с его арестом. По пути игрок будет вынужден участвовать в кровавых битвах на арене, где ему придется проявить свои боевые навыки и выживать. Однако игра не ограничивается только драками. Герой также получит образование и станет настоящим воином, способным защищать сельских жителей и помогать своему брату Ричарду в расследовании различных тайн и загадок этого мира.





Slash of Sword 2 обещает увлекательный сюжет, множество выборов и разветвленных концовок, а также множество интересных персонажей и событий, которые сделают игровой процесс захватывающим и увлекательным.



