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Anime Dating Sim: Novel & Love (Мод меню)

Anime Dating Sim: Novel & Love (Мод меню) 1.2.6

2
1
Скачать (135 Мб)
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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Ciprosoft DMCC
Версия:
1.2.6
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 135 Мб
id приложения:
com.ciprosoft.ads
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
1 678

Anime Dating Sim - это захватывающая визуальная новелла, которая погрузит вас в фантастический мир романтики и приключений. Игра предлагает захватывающий сюжет с увлекательными эпизодами, в которых ваш выбор имеет огромное значение для развития истории.


В ней вы сможете создать своего уникального персонажа и отправиться в увлекательное путешествие, где вас ждут различные события и встречи с другими персонажами. Ваш выбор диалогов и действий определит, как развивается ваша история, и какие отношения вы разовьете с другими персонажами.


Игра позволяет вам строить отношения с разными персонажами, включая возможность создать альянсы и даже украсть поцелуй. Ваши действия и решения будут влиять на ход событий и исход истории, что делает Anime Dating Sim увлекательной и переиграбельной игрой.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное количество жетонов (бриллиантов)
 Теги темы: Мод меню, Новеллы

Скачать Anime Dating Sim: Novel & Love (Мод меню) 1.2.6 взлом

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Скачать Anime Dating Sim: Novel & Love (Мод меню) 135 Мб Ссылка 2 135 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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