android-1.ru / Игры / На русском / Убийца Титанов 2 (Tap Titans 2) (Мод меню/Без рекламы)
Убийца Титанов 2 (Tap Titans 2) (Мод меню/Без рекламы)

Убийца Титанов 2 (Tap Titans 2) (Мод меню/Без рекламы) 6.11.0

18
9
Скачать (150 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Game Hive Corporation
Версия:
6.11.0
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
com.gamehivecorp.taptitans2
Русский язык:
Есть
Лайков:
18
Комментарии:
6
Просмотров:
16 608

Tap Titans 2 — мобильная ролевая игра с элементами аркады, созданная Game Insight. Действие игры происходит в фантастическом мире, где игроки могут выполнять атаки Мастера меча и уничтожать титанов. Заинтересованы? Войдите в свою учетную запись Tap Titans сейчас и начните играть!


Игра разработана так, чтобы ее было легко понять, и в ней много уровней, которые вы можете пройти. Экипируйте своего персонажа различными факторами — уровнем, типом меча, снаряжением и драгоценными камнями — чтобы увеличить свою силу и характеристики защиты.


Игра предоставляет вам множество различных возможностей, которые поощряют исследования и бросают вызов новым игрокам. Tap Titans 2 — это приключение, в котором вам предстоит исследовать разные миры! У вас будет легкий доступ к продвинутой механике, которая даст вашему персонажу силу за счет фехтования, ловкости и выносливости. Загрузите эту захватывающую игру в свой магазин приложений прямо сейчас!



Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • Мод Меню
  • Увеличение монет
  • Монеты не уменьшаются
  • Мана не уменьшается
  • Нет перезарядки навыков
  • VIP-функции включены
  • Сказочное видео Пропустить
  • Автоатака питомца активна
  • Автоапгрейд героев после активации престижа
  • Неограниченные феи
  • Бонус всех наборов предметов активен //работает после престижа или если вы включили его до загрузки игры (не работает для повышения реликвий)
  • Сражайтесь только с боссами
  • Уровень прокрутки героя (0-100) // 0 = Hack Disabled работает после престижа, или если вы включите его до загрузки игры,
  • Уровень оружия героя (0-100) //0=Hack Disabled работает после престижа или если вы включите его до загрузки игры
  • Мгновенная максимальная стадия // Убейте босса, чтобы мгновенно перейти на максимальную стадию
  • Бесплатное обновление пассивного навыка //работает после престижа, или если вы включите его до загрузки игры, мод обновит его для вашей учетной записи, поэтому заплатите за попытку запретить риск
  • Автоматическая покупка всегда доступна

Примечание 1. Если вы одновременно включаете увеличение количества монет и не уменьшаете количество монет, приоритет отдается неуменьшению количества монет

Примечание 2. Уловка для использования модов, которая работает, только если она включена до загрузки игры, включает выбранный мод, а затем отключает/включает научную запись, поскольку она буду перезагружать игру



MOD V2

  • Реклама отключена;
  • После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть меню мода со следующими функциями:
  1. Бесконечная мана (не тратится при использовании);
  2. Бесконечное золото (не тратится при использовании);
  3. Активировать все бонусы всех комплектов снаряжения (включить сразу после начала игры, а именно после появления заставки);
  4. Бои только с боссами;
  5. Повышайте уровни оружия и свитков героя (включайте сразу после начала игры, а именно после появления заставки).

ВНИМАНИЕ : вы можете быть забанены за использование мода!


MOD V3


  • Монеты увеличиваются при их трате!
 Теги темы: Мод меню, Без рекламы

Скачать Убийца Титанов 2 (Tap Titans 2) (Мод меню/Без рекламы) 6.11.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
150 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
150 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Minecraft (Майнкрафт) - Pocket Edition (Unlocked/Мод меню)
Minecraft (Майнкрафт) - Pocket Edition (Unlocked/Мод меню)
Версия: Final: 1.20.51.01 | Beta: 1.21.0.26
Sniper 3D: снайпер 3д стрелялки игры без интернета (Много денег/мод меню)
Sniper 3D: снайпер 3д стрелялки игры без интернета (Много денег/мод меню)
Версия: 4.38.2
Stick War: Legacy (Мод, Бесплатные покупки)
Stick War: Legacy (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 2023.5.306
Vlogger Go Viral - Tuber Game (Мод, Много денег)
Vlogger Go Viral - Tuber Game (Мод, Много денег)
Версия: 2.43.36
Beach Buggy Racing 2 (Мод, много денег)
Beach Buggy Racing 2 (Мод, много денег)
Версия: 2024.04.29
Temple Run 2 (Мод, много денег)
Temple Run 2 (Мод, много денег)
Версия: 1.111.0
Case Simulator Ultimate (Мод/Бесплатные покупки)
Case Simulator Ultimate (Мод/Бесплатные покупки)
Версия: 11.2
TerraGenesis (Unlocked/мод меню)
TerraGenesis (Unlocked/мод меню)
Версия: 6.35

Отзывы о Убийца Титанов 2 (Tap Titans 2) (Мод меню/Без рекламы)


Комментарии (6)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Гость Влад
Гость Влад 25 августа 2023 04:33
Мод 1 вообще не воркает, тупо застывает вместе с меню. Мод 2 без меню, вместо траты денег прибавляет их, это ладно, НО тратится мана
-3
Ответить
Ислам
Ислам 23 апреля 2023 12:32
Где мод меню???? Или просто в какой он
-4
Ответить
Lensifal
Lensifal Администраторы 19 марта 2023 23:09
Артем, Так с 2 версиями мода?
-1
Ответить
Артем
Артем 19 марта 2023 18:17
Когда заходишь начинает очень сильно лагать, исправьте пж)
+2
Ответить
Lensifal
Lensifal Администраторы 7 марта 2023 16:55
Гость Alex, Если так себя ведут оба мода, возможно дело в самой игре
-1
Ответить
Гость Alex
Гость Alex 7 марта 2023 05:45
Почему то сразу после принятия лицензионного соглашения игра зависает и не реагирует.
-2
Ответить