Убийца Титанов 2 (Tap Titans 2) (Мод меню/Без рекламы) 6.11.0
Tap Titans 2 — мобильная ролевая игра с элементами аркады, созданная Game Insight. Действие игры происходит в фантастическом мире, где игроки могут выполнять атаки Мастера меча и уничтожать титанов. Заинтересованы? Войдите в свою учетную запись Tap Titans сейчас и начните играть!
Игра разработана так, чтобы ее было легко понять, и в ней много уровней, которые вы можете пройти. Экипируйте своего персонажа различными факторами — уровнем, типом меча, снаряжением и драгоценными камнями — чтобы увеличить свою силу и характеристики защиты.
Игра предоставляет вам множество различных возможностей, которые поощряют исследования и бросают вызов новым игрокам. Tap Titans 2 — это приключение, в котором вам предстоит исследовать разные миры! У вас будет легкий доступ к продвинутой механике, которая даст вашему персонажу силу за счет фехтования, ловкости и выносливости. Загрузите эту захватывающую игру в свой магазин приложений прямо сейчас!
MOD V1
- Мод Меню
- Увеличение монет
- Монеты не уменьшаются
- Мана не уменьшается
- Нет перезарядки навыков
- VIP-функции включены
- Сказочное видео Пропустить
- Автоатака питомца активна
- Автоапгрейд героев после активации престижа
- Неограниченные феи
- Бонус всех наборов предметов активен //работает после престижа или если вы включили его до загрузки игры (не работает для повышения реликвий)
- Сражайтесь только с боссами
- Уровень прокрутки героя (0-100) // 0 = Hack Disabled работает после престижа, или если вы включите его до загрузки игры,
- Уровень оружия героя (0-100) //0=Hack Disabled работает после престижа или если вы включите его до загрузки игры
- Мгновенная максимальная стадия // Убейте босса, чтобы мгновенно перейти на максимальную стадию
- Бесплатное обновление пассивного навыка //работает после престижа, или если вы включите его до загрузки игры, мод обновит его для вашей учетной записи, поэтому заплатите за попытку запретить риск
- Автоматическая покупка всегда доступна
Примечание 1. Если вы одновременно включаете увеличение количества монет и не уменьшаете количество монет, приоритет отдается неуменьшению количества монет.
Примечание 2. Уловка для использования модов, которая работает, только если она включена до загрузки игры, включает выбранный мод, а затем отключает/включает научную запись, поскольку она буду перезагружать игру
MOD V2
- Реклама отключена;
- После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть меню мода со следующими функциями:
- Бесконечная мана (не тратится при использовании);
- Бесконечное золото (не тратится при использовании);
- Активировать все бонусы всех комплектов снаряжения (включить сразу после начала игры, а именно после появления заставки);
- Бои только с боссами;
- Повышайте уровни оружия и свитков героя (включайте сразу после начала игры, а именно после появления заставки).
ВНИМАНИЕ : вы можете быть забанены за использование мода!
MOD V3
- Монеты увеличиваются при их трате!
Скачать Убийца Титанов 2 (Tap Titans 2) (Мод меню/Без рекламы) 6.11.0 взлом
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