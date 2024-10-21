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Minecraft (Майнкрафт) - Pocket Edition (Unlocked/Мод меню)

Minecraft (Майнкрафт) - Pocket Edition (Unlocked/Мод меню) Final: 1.20.51.01 | Beta: 1.21.10.24

1186
163
Скачать (500 Мб)
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Версия:
Final: 1.20.51.01 | Beta: 1.21.10.24
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Mojang
Категория:
На русском / Аркады / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 500 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
226 748

В режиме "хардкор" Minecraft предлагает еще более сложный и интенсивный опыт. Это похоже на режим выживания, но с более высоким уровнем сложности и одной ключевой особенностью: после смерти ваш мир становится недоступным, что делает каждое ваше действие критически важным. Этот режим предназначен для опытных игроков, ищущих настоящий вызов.


Режим "приключения" предназначен для игры в пользовательских картах и мирах, созданных другими пользователями. В этом режиме игроки могут исследовать карты с определенными правилами и ограничениями, что добавляет новый уровень вызова и исследования. Он идеально подходит для тех, кто ищет новые и уникальные приключения в рамках "Minecraft".


Майнкрафт является одной из самых популярных и узнаваемых игр в мире благодаря своей открытой структуре, множеству режимов и бесконечным возможностям для творчества и исследования. Эта игра по-настоящему позволяет каждому игроку создавать собственные уникальные миры и приключения.


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1


–[ФУНКЦИИ ИГРОКА] –
Режим Бога
Взлом стены Заморозить
игрока (только боты)
Нет урона от падения
Быстрый разрыв блока
Оттолкнуть мобов
Оттолкнуть мобов Увеличьте
скорость бега Увеличьте скорость бега
Прыжок
в длину
Прыжок в длину v2


–[ФУНКЦИИ ИГРЫ]–

Fly

Gravity

Zoom V1 2x

Zoom V2 3x

Big Chracter


–[ВОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ]–

Прыжок в высоту,

прыжок в длину,

скорость, бег

на батуте


–[ДРУГИЕ ФУНКЦИИ]

 Автоматическая атака

оружия с высоким уроном 

Все разблокированы


MOD V2


  • Вы не можете загружать и использовать платный контент с маркетплейса (наборы скинов, миры, текстуры и т.п.);
  • Убрана проверка лицензии;
  • Рабочий редактор персонажей со всеми разблокированными функциями ( скины не сохраняются после выхода из игры );
  • После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть мод меню с возможностью включения  бессмертия  ( работает только в одиночной игре ).

Если у вас  установлена бета-версия  и вы видите бесконечное сообщение с  загрузкой ресурсов , то нажмите кнопку «Назад», чтобы закрыть ее.

 Теги темы: Мод меню, Unlocked, Пиксельная, Премиум

Скачать Minecraft (Майнкрафт) - Pocket Edition (Unlocked/Мод меню) Final: 1.20.51.01 | Beta: 1.21.10.24 взлом

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Финал: 1.19.83.01 Minecraft 500 Мб Бета: 1.20.50.22 Minecraft 500 Мб Финал: 1.20.51.01 Minecraft (MOD V1) 500 Мб Финал: 1.20.51.01 Minecraft (MOD V2) 500 Мб Бета: 1.21.0.21 Minecraft (MOD V1) 500 Мб Бета: 1.21.10.24 Minecraft (MOD V2) 500 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Minecraft (Майнкрафт) - Pocket Edition (Unlocked/Мод меню)


Комментарии (9)
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Гость Даня
Гость Даня 21 апреля 2024 23:34
Надеюсь мод хороший
0
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Herobrin
Herobrin 24 июля 2023 13:28
Колоколо,
Первое и второе без модов
+5
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Notch
Notch 6 июля 2023 14:02
4 выберайте

Timur4ik,
4 выбери
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 16 июня 2023 09:18
Колоколо,
первые 2 кнопки, это игра без мода
+9
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Колоколо
Колоколо 16 июня 2023 09:17
А как скачать без мода?
-6
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Timur4ik
Timur4ik 13 декабря 2022 10:29
А я даже не понимаю как скачать нужный файл?
+6
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Иван - помощник
Иван - помощник 21 сентября 2022 05:19
саша,

Тогда следущий вопрос
Зачем тебе в сети бессмертие всеровно Ведь бан дадут
Этот мод слишком палевный для серверов, система сама вас будет банить
+20
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Гость Zero
Гость Zero 1 мая 2022 05:40
В это бы меню добавить бесконечную прочность предметов к этому бессмертию и было бы вообще зашибись. Не столько бессмертие юзаешь, сколько мучаешься с поломкой предметов по началу. Бессмертие юзаешь изредка, когда например в лаву угодил или не успеваешь выплыть из под воды. 
+13
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саша
саша 4 ноября 2020 02:11
если мод меню не работает в онлайне  тогда нету смысла скачивать зачем делать бесмертие и другое если в онлайне неработает в обычном режиме исть креотив ладно еще что провека лицензии и другое 
-7
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