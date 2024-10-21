Minecraft (Майнкрафт) - Pocket Edition (Unlocked/Мод меню) Final: 1.20.51.01 | Beta: 1.21.10.24
В режиме "хардкор" Minecraft предлагает еще более сложный и интенсивный опыт. Это похоже на режим выживания, но с более высоким уровнем сложности и одной ключевой особенностью: после смерти ваш мир становится недоступным, что делает каждое ваше действие критически важным. Этот режим предназначен для опытных игроков, ищущих настоящий вызов.
Режим "приключения" предназначен для игры в пользовательских картах и мирах, созданных другими пользователями. В этом режиме игроки могут исследовать карты с определенными правилами и ограничениями, что добавляет новый уровень вызова и исследования. Он идеально подходит для тех, кто ищет новые и уникальные приключения в рамках "Minecraft".
Майнкрафт является одной из самых популярных и узнаваемых игр в мире благодаря своей открытой структуре, множеству режимов и бесконечным возможностям для творчества и исследования. Эта игра по-настоящему позволяет каждому игроку создавать собственные уникальные миры и приключения.
MOD V1
–[ФУНКЦИИ ИГРОКА] –
Режим Бога
Взлом стены Заморозить
игрока (только боты)
Нет урона от падения
Быстрый разрыв блока
Оттолкнуть мобов
Оттолкнуть мобов Увеличьте
скорость бега Увеличьте скорость бега
Прыжок
в длину
Прыжок в длину v2
–[ФУНКЦИИ ИГРЫ]–
Fly
Gravity
Zoom V1 2x
Zoom V2 3x
Big Chracter
–[ВОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ]–
Прыжок в высоту,
прыжок в длину,
скорость, бег
на батуте
–[ДРУГИЕ ФУНКЦИИ]
– Автоматическая атака
оружия с высоким уроном
Все разблокированы
MOD V2
- Вы не можете загружать и использовать платный контент с маркетплейса (наборы скинов, миры, текстуры и т.п.);
- Убрана проверка лицензии;
- Рабочий редактор персонажей со всеми разблокированными функциями ( скины не сохраняются после выхода из игры );
- После запуска игры нажмите на круглую кнопку вверху слева, чтобы открыть мод меню с возможностью включения бессмертия ( работает только в одиночной игре ).
Если у вас установлена бета-версия и вы видите бесконечное сообщение с загрузкой ресурсов , то нажмите кнопку «Назад», чтобы закрыть ее.
Скачать Minecraft (Майнкрафт) - Pocket Edition (Unlocked/Мод меню) Final: 1.20.51.01 | Beta: 1.21.10.24 взлом
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство