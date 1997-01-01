Описание

Sonic Dash 2: Sonic Boom (Мод, много колец) - Приключения соника продолжаются, испытай новые увлекательные 3D миры, ты можешь играть не только знаменитым персонажем, но и другими героями. Набирай как можно больше очков в гонках с другими персонажами. Делай эволюционные скачки своим героям, прокачивай их возможности.





Игра A Challenger Racing является продолжением игры Sonic Dash, разработанной Sega. Каждая характеристика в этой игре Sonic Dash 2: Sonic Boom впечатляет уникальным и прекрасным образом. Так много проблем и трудностей постепенно увеличивается. Основными персонажами являются Соник, Наклз, Эми, Стикс, Тейлз и т. д. У каждого персонажа есть свои способности, и разблокировать всех этих персонажей можно с помощью заработанных колец, золота, серебра, бронзы и многих других наград. Вы также можете собирать силы спрайтов для возрождения после смерти. Вы должны выполнить задание за один заход и можете выбрать любого персонажа, который вам нравится.