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Sonic Dash 2: Sonic Boom (Мод, много колец)

Sonic Dash 2: Sonic Boom (Мод, много колец) 3.16.0

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Версия:
3.16.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
SEGA
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 267
Скриншоты
Описание

Sonic Dash 2: Sonic Boom (Мод, много колец) - Приключения соника продолжаются, испытай новые увлекательные 3D миры, ты можешь играть не только знаменитым персонажем, но и другими героями. Набирай как можно больше очков в гонках с другими персонажами. Делай эволюционные скачки своим героям, прокачивай их возможности.


Игра A Challenger Racing является продолжением игры Sonic Dash, разработанной Sega. Каждая характеристика в этой игре Sonic Dash 2: Sonic Boom впечатляет уникальным и прекрасным образом. Так много проблем и трудностей постепенно увеличивается. Основными персонажами являются Соник, Наклз, Эми, Стикс, Тейлз и т. д. У каждого персонажа есть свои способности, и разблокировать всех этих персонажей можно с помощью заработанных колец, золота, серебра, бронзы и многих других наград. Вы также можете собирать силы спрайтов для возрождения после смерти. Вы должны выполнить задание за один заход и можете выбрать любого персонажа, который вам нравится.


Информация о модах

Много колец

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 Теги темы: Много денег

Скачать Sonic Dash 2: Sonic Boom (Мод, много колец) v3.16.0 MOD APK

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Скачать Sonic Dash 2: Sonic Boom (Мод, много колец) 62 Мб Ссылка 2 62 Мб

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