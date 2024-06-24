Beach Buggy Racing 2 (Мод, много денег) - Соревнуйся в заездах с игроками со всего мира,катайся буквально по всем поверхностям: Пирамиды, замкам, драконам, облака, корабли и многое другое! Прокачивайте своего водителя и автомобиль. Заполняй гараж уникальными автомобилями и двигайся к высшей лиге.





В игре хорошая физика и зрелищные 3D гонки по бездорожью, используйте всевозможные усилители и добирайтесь к финишу первым.

Собирай свою команду отличных гонщиков, у каждого водителя будет уникальная способность, нанимай профессионалов и участвуй в гонках.

Меняй внешний вид автомобиля, играй против всего мира.