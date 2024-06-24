Beach Buggy Racing 2 (Мод, много денег) 2024.06.24
Версия:
2024.06.24
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Vector Unit
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:19
Требуется места:
≈ 231 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
32 068
Beach Buggy Racing 2 (Мод, много денег) - Соревнуйся в заездах с игроками со всего мира,катайся буквально по всем поверхностям: Пирамиды, замкам, драконам, облака, корабли и многое другое! Прокачивайте своего водителя и автомобиль. Заполняй гараж уникальными автомобилями и двигайся к высшей лиге.
В игре хорошая физика и зрелищные 3D гонки по бездорожью, используйте всевозможные усилители и добирайтесь к финишу первым.
Собирай свою команду отличных гонщиков, у каждого водителя будет уникальная способность, нанимай профессионалов и участвуй в гонках.
Меняй внешний вид автомобиля, играй против всего мира.
Информация о модах
- Монеты и драгоценные камни не уменьшаются при расходовании!
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