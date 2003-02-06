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Taps to Riches (Мод, много денег)

Taps to Riches (Мод, много денег) 3.11

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Версия:
3.11
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Game Circus LLC
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 77 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 291

Taps to Riches - это захватывающая игра-симулятор, разработанная теми же талантливыми создателями, которые принесли вам такие хиты, как Coin Dozer и Brick Breaker Hero. Эта игра предлагает уникальный геймплей и непревзойденное веселье. Игрокам не дается ничего на старте, и им предстоит начать с нуля, строить собственный процветающий город. Ваша задача - использовать имеющиеся ресурсы, чтобы начать зарабатывать деньги и развивать коммерческие структуры вашего муниципалитета, чтобы увеличивать свой доход еще больше.


Игроки могут разблокировать, нанимать и собирать различных советников и биоботов, которые помогут им повысить стоимость своей компании, ускорить процесс строительства городов и увеличить свои доходы. Это создает увлекательный опыт, позволяя игрокам почувствовать, что они поднимаются из бедности и становятся магнатами бизнеса. Если вы являетесь поклонником бизнес-симуляторов и хотите почувствовать азарт путешествия от стартовой точки к успеху, то игра обещает стать захватывающим приключением для вас. Откройте свой собственный город и прокладывайте путь к богатству!



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Информация о модах

  • Деньги увеличиваются при тратах
 Теги темы: Много денег

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