Taps to Riches - это захватывающая игра-симулятор, разработанная теми же талантливыми создателями, которые принесли вам такие хиты, как Coin Dozer и Brick Breaker Hero. Эта игра предлагает уникальный геймплей и непревзойденное веселье. Игрокам не дается ничего на старте, и им предстоит начать с нуля, строить собственный процветающий город. Ваша задача - использовать имеющиеся ресурсы, чтобы начать зарабатывать деньги и развивать коммерческие структуры вашего муниципалитета, чтобы увеличивать свой доход еще больше.





Игроки могут разблокировать, нанимать и собирать различных советников и биоботов, которые помогут им повысить стоимость своей компании, ускорить процесс строительства городов и увеличить свои доходы. Это создает увлекательный опыт, позволяя игрокам почувствовать, что они поднимаются из бедности и становятся магнатами бизнеса. Если вы являетесь поклонником бизнес-симуляторов и хотите почувствовать азарт путешествия от стартовой точки к успеху, то игра обещает стать захватывающим приключением для вас. Откройте свой собственный город и прокладывайте путь к богатству!



