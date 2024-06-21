Когда разразится война, немногие могут пережить ужас и разрушение ядерного оружия. При этом ваших обычных укрытий будет недостаточно, чтобы защитить вас от мощного ядерного взрыва. Нам нужно что-то с лучшей защитой для людей. Таким образом, подземные базы рождаются и быстро становятся спасителями для всего человечества. Узнайте больше об этой удивительной игре от Bethesda Softworks LLC с нашими обзорами.





Действие Fallout Shelter разворачивается на параллельной Земле, в которой продолжающиеся ядерные войны вырвали самые поверхности Земли. Ничто не могло выжить в суровых условиях, поэтому люди начинают строить подземные укрытия. Следовательно, люди начинают жить под защитой своих твердых подземных баз. Однако со временем ресурсы постепенно истощаются, что делает его более не мирным в подземном мире. Чтобы справиться с этим, многие отправляются на поверхность в поисках ресурсов. Однако в результате ядерных войн большинство поверхностей было стерто с лица земли. Мутировавшие монстры разбегаются по лицам в поисках молитвы. Жизнь никогда не была такой сложной.



