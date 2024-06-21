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Fallout Shelter (Мод, много денег)

Fallout Shelter (Мод, много денег) 1.17.0

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Скачать (271 Мб)
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Версия:
1.17.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Bethesda Softworks LLC
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 271 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
39 289

Когда разразится война, немногие могут пережить ужас и разрушение ядерного оружия. При этом ваших обычных укрытий будет недостаточно, чтобы защитить вас от мощного ядерного взрыва. Нам нужно что-то с лучшей защитой для людей. Таким образом, подземные базы рождаются и быстро становятся спасителями для всего человечества. Узнайте больше об этой удивительной игре от Bethesda Softworks LLC с нашими обзорами.


Действие Fallout Shelter разворачивается на параллельной Земле, в которой продолжающиеся ядерные войны вырвали самые поверхности Земли. Ничто не могло выжить в суровых условиях, поэтому люди начинают строить подземные укрытия. Следовательно, люди начинают жить под защитой своих твердых подземных баз. Однако со временем ресурсы постепенно истощаются, что делает его более не мирным в подземном мире. Чтобы справиться с этим, многие отправляются на поверхность в поисках ресурсов. Однако в результате ядерных войн большинство поверхностей было стерто с лица земли. Мутировавшие монстры разбегаются по лицам в поисках молитвы. Жизнь никогда не была такой сложной.



Скриншоты

Информация о модах

При трате ресурсы не уменьшаются, а увеличиваются

 Теги темы: Выживание, Много денег, Встроенный кэш

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Скачать Fallout Shelter (Мод, много денег) 271 Мб Ссылка 2 271 Мб

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