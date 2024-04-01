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Zombie Catchers (Мод, много денег)

Zombie Catchers (Мод, много денег) 1.37.16

125
37
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Версия:
1.37.16
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Deca Games
Категория:
Без интернета / На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
25 817

В Zombie Catchers вы станете частью команды отважных торговцев, которые решили использовать свою смелость и современное оружие, чтобы охотиться на зомби и принести мир и безопасность человечеству.


Вам предстоит путешествовать по различным локациям, чтобы ловить зомби и собирать их в ловушки. Используйте различные виды оружия и инструменты, чтобы поймать и усыпить зомби, а затем перевозить их в свою лабораторию.


Помимо охоты на зомби, вы также сможете улучшать свои оружие и инструменты, разрабатывать новые рецепты и создавать различные напитки из зомби, которые можно продавать. Вам придется развивать свой бизнес, чтобы заработать максимальное количество денег. Игра предлагает увлекательный геймплей, красочную графику и веселую атмосферу. Уловите всех зомби, разработайте эффективные стратегии и приведите мир к человечеству. Удачи в ваших приключениях в Zombie Catchers!


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Информация о модах
  • Бесконечные монеты и плутоний
 Теги темы: Много денег

Скачать Zombie Catchers (Мод, много денег) 1.37.16 взлом

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Скачать Zombie Catchers (Мод, много денег) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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