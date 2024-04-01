В Zombie Catchers вы станете частью команды отважных торговцев, которые решили использовать свою смелость и современное оружие, чтобы охотиться на зомби и принести мир и безопасность человечеству.





Вам предстоит путешествовать по различным локациям, чтобы ловить зомби и собирать их в ловушки. Используйте различные виды оружия и инструменты, чтобы поймать и усыпить зомби, а затем перевозить их в свою лабораторию.





Помимо охоты на зомби, вы также сможете улучшать свои оружие и инструменты, разрабатывать новые рецепты и создавать различные напитки из зомби, которые можно продавать. Вам придется развивать свой бизнес, чтобы заработать максимальное количество денег. Игра предлагает увлекательный геймплей, красочную графику и веселую атмосферу. Уловите всех зомби, разработайте эффективные стратегии и приведите мир к человечеству. Удачи в ваших приключениях в Zombie Catchers!