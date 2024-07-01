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Моя кофейня - ресторан мечты (Мод, Бесплатные покупки)

Моя кофейня - ресторан мечты (Мод, Бесплатные покупки) 2024.7.0.0

114
38
Скачать (511 Мб)
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Версия:
2024.7.0.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Melsoft Games
Категория:
На русском / Аркады / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 511 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
99 717

My Cafe - это захватывающая симуляция кофейни, где вы сможете воплотить свою мечту о ведении собственного кафе. Здесь вас ждет интересное предпринимательское путешествие, начиная с небольшой кофейни и стремясь к созданию известного ресторана с пятизвездочным рейтингом.


В роли владельца кафе вы будете балансировать между ролью бариста и управляющего, стараясь сделать свое заведение популярным и прибыльным. Ваша задача - поддерживать хороший выбор блюд и напитков, варить ароматный кофе, развивать меню, а также постоянно обновлять оборудование на кухне.


Чтобы добиться успеха, вам придется управлять командой сотрудников, обучать их и следить за качеством обслуживания клиентов. Важными аспектами игры являются также создание уютной и гостеприимной атмосферы в кафе и общение с посетителями, узнавание их предпочтений и удовлетворение запросов. My Cafe предоставляет вам возможность проявить свои управленческие и предпринимательские навыки, а также насладиться процессом создания и развития собственного бизнеса.


Скриншоты

Информация о модах

  • Быстрое перемещение персонала и посетителей.
ВНИМАНИЕ: при использовании модов вас могут забанить, учтите!


 Теги темы: Бесплатные покупки, Встроенный кэш

Скачать Моя кофейня - ресторан мечты (Мод, Бесплатные покупки) 2024.7.0.0 взлом

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Скачать Моя кофейня - ресторан мечты (Мод, Бесплатные покупки) 511 Мб Ссылка 2 511 Мб

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Отзывы о Моя кофейня - ресторан мечты (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (12)
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Vladimir
Vladimir 13 июня 2024 21:51
Требует обновленя
0
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Гость Макс
Гость Макс 28 апреля 2024 01:10
Мод не работает
0
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Гость ВЛАДИМИР
Гость ВЛАДИМИР 23 апреля 2024 06:49
cстарая версия. 4.1.0 не даёт войти в игру
+1
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Гость Ольга
Гость Ольга 13 января 2024 19:55
Мод не работает😞
0
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Narine
Narine 22 октября 2023 18:48
Добрый вечер. Мод не работает. После обновления, не даёт зайти в игру((
+5
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Lensifal
Lensifal Администраторы 14 октября 2023 13:46
Гость Татьяна,
Здравствуйте, постараемся
+3
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Гость Татьяна
Гость Татьяна 13 октября 2023 23:31
Мод не работает, на 6 ур. Когда берешь татьяну игра виснет!!!!! И не работает!!!!!Исправте пожалуйста!!!
+3
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ксюша
ксюша 28 сентября 2023 21:36
мод не работает, можно исправить??)
+4
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Саша
Саша 6 августа 2023 12:38
Не работает
+2
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Гость Ольга
Гость Ольга 5 июля 2023 19:44
Мод на бесплатную покупку не работает
+7
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1 2