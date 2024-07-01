Моя кофейня - ресторан мечты (Мод, Бесплатные покупки) 2024.7.0.0
My Cafe - это захватывающая симуляция кофейни, где вы сможете воплотить свою мечту о ведении собственного кафе. Здесь вас ждет интересное предпринимательское путешествие, начиная с небольшой кофейни и стремясь к созданию известного ресторана с пятизвездочным рейтингом.
В роли владельца кафе вы будете балансировать между ролью бариста и управляющего, стараясь сделать свое заведение популярным и прибыльным. Ваша задача - поддерживать хороший выбор блюд и напитков, варить ароматный кофе, развивать меню, а также постоянно обновлять оборудование на кухне.
Чтобы добиться успеха, вам придется управлять командой сотрудников, обучать их и следить за качеством обслуживания клиентов. Важными аспектами игры являются также создание уютной и гостеприимной атмосферы в кафе и общение с посетителями, узнавание их предпочтений и удовлетворение запросов. My Cafe предоставляет вам возможность проявить свои управленческие и предпринимательские навыки, а также насладиться процессом создания и развития собственного бизнеса.
Информация о модах
- Быстрое перемещение персонала и посетителей.
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