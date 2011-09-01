Описание

Manor Cafe - это захватывающая игра, в которой вы начинаете свой бизнес, купив старую усадьбу, и превращаете ее в новую достопримечательность города. Ваша цель - реконструировать изношенные места, улучшить интерьер и привлечь много гостей.





Игровой процесс состоит из различных уровней, где вам предстоит решать захватывающие головоломки в стиле "три в ряд". За успешное завершение уровней вы будете получать награды, которые можно использовать для улучшения усадьбы, добавления новых элементов декора и других улучшений. Особенности игры включают в себя возможность взаимодействия с разными персонажами, включая ваших гостей и персонал, а также создание уникального дизайна интерьера, который будет отражать ваше видение и стиль.





"Manor Cafe" предлагает вам широкие возможности для творчества и развития своего бизнеса. Пригласите гостей, наслаждайтесь игровыми головоломками и создавайте прекрасное место, которое станет истинной достопримечательностью города.