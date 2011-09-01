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Manor Cafe (Мод меню)

Manor Cafe (Мод меню) 1.205.25

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Версия:
1.205.25
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
GAMEGOS
Категория:
Казуальные / Пазлы / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 201 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9 974
Скриншоты
Описание

Manor Cafe - это захватывающая игра, в которой вы начинаете свой бизнес, купив старую усадьбу, и превращаете ее в новую достопримечательность города. Ваша цель - реконструировать изношенные места, улучшить интерьер и привлечь много гостей.


Игровой процесс состоит из различных уровней, где вам предстоит решать захватывающие головоломки в стиле "три в ряд". За успешное завершение уровней вы будете получать награды, которые можно использовать для улучшения усадьбы, добавления новых элементов декора и других улучшений. Особенности игры включают в себя возможность взаимодействия с разными персонажами, включая ваших гостей и персонал, а также создание уникального дизайна интерьера, который будет отражать ваше видение и стиль.


"Manor Cafe" предлагает вам широкие возможности для творчества и развития своего бизнеса. Пригласите гостей, наслаждайтесь игровыми головоломками и создавайте прекрасное место, которое станет истинной достопримечательностью города.


Информация о модах
  • Бесконечные деньги

Примечание : используя этот мод с включенным интернетом, вы можете получить бан!

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 Теги темы: Мод меню, три в ряд

Скачать Manor Cafe (Мод меню) v1.205.25 MOD APK

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Скачать Manor Cafe (Мод меню) 201 Мб Ссылка 2 201 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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