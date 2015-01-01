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Sand Balls (Мод, много камней)

Sand Balls (Мод, много камней) 2.3.42

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Версия:
2.3.42
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SayGames
Категория:
Игры / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 129 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 403
Скриншоты
Описание

Sand Balls - это увлекательная логическая игра, которая предлагает игрокам уникальный геймплей и креативные задачи. В этой игре вашей целью является провести множество шаров через слой песка и доставить их в кузов грузовика, который находится внизу экрана. На первый взгляд это может показаться простой задачей, но игра быстро становится сложнее и требует хорошей стратегии.


Игра начинается с того, что шары появляются в верхней части экрана и начинают падать вниз, создавая след в песке. Вашей задачей является использование своего пальца, чтобы копать каналы в песке и направлять шары в нужном направлении. Песок реагирует на физику, поэтому вы должны быть внимательными и предвидеть, как будут двигаться шары, когда они катятся вниз.


С каждым уровнем игра усложняется, добавляя препятствия, ловушки и головоломки, которые требуют тщательного планирования и логического мышления. Вы должны выбирать правильные моменты для копания каналов, чтобы максимизировать количество собранных шаров.



Информация о модах

Много алмазов.

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 Теги темы: Много алмазов

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Скачать Sand Balls (Мод, много камней) 129 Мб Ссылка 2 129 Мб

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