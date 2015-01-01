Описание

Sand Balls - это увлекательная логическая игра, которая предлагает игрокам уникальный геймплей и креативные задачи. В этой игре вашей целью является провести множество шаров через слой песка и доставить их в кузов грузовика, который находится внизу экрана. На первый взгляд это может показаться простой задачей, но игра быстро становится сложнее и требует хорошей стратегии.





Игра начинается с того, что шары появляются в верхней части экрана и начинают падать вниз, создавая след в песке. Вашей задачей является использование своего пальца, чтобы копать каналы в песке и направлять шары в нужном направлении. Песок реагирует на физику, поэтому вы должны быть внимательными и предвидеть, как будут двигаться шары, когда они катятся вниз.





С каждым уровнем игра усложняется, добавляя препятствия, ловушки и головоломки, которые требуют тщательного планирования и логического мышления. Вы должны выбирать правильные моменты для копания каналов, чтобы максимизировать количество собранных шаров.



