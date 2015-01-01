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Royal Kingdom (Мод, Много жизней)

Royal Kingdom (Мод, Много жизней) 8784

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Dream Games, Ltd.
Версия:
8784
Категория:
Игры / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 380 Мб
id приложения:
com.dreamgames.royalkingdom
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 201

Royal Kingdom - это увлекательная игра-головоломка "три в ряд", которая приглашает игроков в волшебный мир королевства, полного чудес и загадок. В этой игре, созданной Dream Games, вы отправитесь в путешествие по королевству, встретите короля Ричарда и множество очаровательных персонажей, а также сразитесь с захватывающими головоломками "три в ряд". Задачей игроков будет строить легендарные королевства и продвигаться в эпической истории. Основой игры является мощная головоломка "три в ряд", где вам нужно будет соединять драгоценные камни одного цвета на игровой сетке, чтобы решать различные задачи и продвигаться дальше.


В игре представлено множество особых драгоценных камней и бонусов, которые помогут вам создавать взрывные комбинации и преодолевать уровни. Кроме того, вам предстоит разбивать шоколад, удалять лед, манипулировать лавой и другими препятствиями на игровом поле. Royal Kingdom предлагает сотни уровней с возрастающей сложностью, что позволяет опытным головоломкам наслаждаться решением сложных задач. В игре также присутствуют бонусы за скоростные раунды и дополнительные ходы, поощряя быстрое мышление и стратегию. Эта игра обещает часы увлекательного развлечения для всех любителей головоломок "три в ряд".



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Информация о модах

Неограниченная жизнь

 Теги темы: Много жизней

Скачать Royal Kingdom (Мод, Много жизней) 8784 взлом

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Скачать Royal Kingdom (Мод, Много жизней)
380 Мб
Ссылка 2
380 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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