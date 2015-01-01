Royal Kingdom - это увлекательная игра-головоломка "три в ряд", которая приглашает игроков в волшебный мир королевства, полного чудес и загадок. В этой игре, созданной Dream Games, вы отправитесь в путешествие по королевству, встретите короля Ричарда и множество очаровательных персонажей, а также сразитесь с захватывающими головоломками "три в ряд". Задачей игроков будет строить легендарные королевства и продвигаться в эпической истории. Основой игры является мощная головоломка "три в ряд", где вам нужно будет соединять драгоценные камни одного цвета на игровой сетке, чтобы решать различные задачи и продвигаться дальше.





В игре представлено множество особых драгоценных камней и бонусов, которые помогут вам создавать взрывные комбинации и преодолевать уровни. Кроме того, вам предстоит разбивать шоколад, удалять лед, манипулировать лавой и другими препятствиями на игровом поле. Royal Kingdom предлагает сотни уровней с возрастающей сложностью, что позволяет опытным головоломкам наслаждаться решением сложных задач. В игре также присутствуют бонусы за скоростные раунды и дополнительные ходы, поощряя быстрое мышление и стратегию. Эта игра обещает часы увлекательного развлечения для всех любителей головоломок "три в ряд".



