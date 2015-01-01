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Домой Три в ряд без интернета (Мод, Много денег)

Домой Три в ряд без интернета (Мод, Много денег) 1.26.0

19
4
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Bigcool Games
Версия:
1.26.0
Категория:
Игры / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 132 Мб
id приложения:
com.bigcool.puzzle.designblast
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
19
Комментарии:
0
Просмотров:
10 968

Удовольствие от решения головоломок сочетается с удовольствием от создания красивого дома в игре Design Blast – Match & Home. Всего несколькими нажатиями вы можете превратить свой дом в прекрасное отражение собственного вкуса и дизайнерского чутья. Тем не менее, есть еще! В этой игре есть еще много всего, что можно исследовать и наслаждаться. Давайте посмотрим, что делает Design Blast – Match & Home таким особенным для геймеров по всему миру.


Множество фантастических задач на сопоставление в Design Blast — Match & Home — одна из самых привлекательных функций. В игре много сложных уровней, и часто предоставляются бесплатные обновления. Вы погрузитесь в захватывающий мир головоломок, используя свои знания о сочетаниях цветов и форм, чтобы проходить уровни и зарабатывать новую мебель для своего дома. Это отличное сочетание стратегии и оригинальности, которое поддерживает интерес и заставляет с нетерпением ждать следующего задания.


Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные деньги

 Теги темы: Много денег

Скачать Домой Три в ряд без интернета (Мод, Много денег) 1.26.0 взлом

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Скачать Домой Три в ряд без интернета (Мод, Много денег)
132 Мб
Ссылка 2
132 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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