Удовольствие от решения головоломок сочетается с удовольствием от создания красивого дома в игре Design Blast – Match & Home. Всего несколькими нажатиями вы можете превратить свой дом в прекрасное отражение собственного вкуса и дизайнерского чутья. Тем не менее, есть еще! В этой игре есть еще много всего, что можно исследовать и наслаждаться. Давайте посмотрим, что делает Design Blast – Match & Home таким особенным для геймеров по всему миру.





Множество фантастических задач на сопоставление в Design Blast — Match & Home — одна из самых привлекательных функций. В игре много сложных уровней, и часто предоставляются бесплатные обновления. Вы погрузитесь в захватывающий мир головоломок, используя свои знания о сочетаниях цветов и форм, чтобы проходить уровни и зарабатывать новую мебель для своего дома. Это отличное сочетание стратегии и оригинальности, которое поддерживает интерес и заставляет с нетерпением ждать следующего задания.