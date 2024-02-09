Hamster Town (Мод, Много алмазов) 1.1.230
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Super Awesome Inc.
Версия:
1.1.230
Обновлено:
Вчера, 23:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 105 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
1 873
Hamster Town - Игра, в которой вы будете доставить милым хомякам конфеты, рисуя линии! Собирайте звезды, находя лучшие способы решения головоломок, чтобы построить и расширить свой собственный домик для хомяков, и пригласите самых разных друзей-животных! Доставайте вкусные конфеты хомякам, так как вы хотите. Для этого необходимо решать головоломки, есть сотни способов для их решения. Если вы найдёте лучший способ для решения головоломки, вы получите больше звёзд за прохождение уровня.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Ввод валюты (пользователь должен что-то купить для обновления)
- Всегда 3 звезды
- Объявления удалены
Скачать Hamster Town (Мод, Много алмазов) 1.1.230 взлом
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