Hamster Town - Игра, в которой вы будете доставить милым хомякам конфеты, рисуя линии! Собирайте звезды, находя лучшие способы решения головоломок, чтобы построить и расширить свой собственный домик для хомяков, и пригласите самых разных друзей-животных! Доставайте вкусные конфеты хомякам, так как вы хотите. Для этого необходимо решать головоломки, есть сотни способов для их решения. Если вы найдёте лучший способ для решения головоломки, вы получите больше звёзд за прохождение уровня.