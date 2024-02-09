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Hamster Town (Мод, Много алмазов)

Hamster Town (Мод, Много алмазов) 1.1.230

5
0
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Super Awesome Inc.
Версия:
1.1.230
Категория:
Игры / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 105 Мб
id приложения:
com.SuperAwesome.HP
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
1 873

Hamster Town - Игра, в которой вы будете доставить милым хомякам конфеты, рисуя линии! Собирайте звезды, находя лучшие способы решения головоломок, чтобы построить и расширить свой собственный домик для хомяков, и пригласите самых разных друзей-животных! Доставайте вкусные конфеты хомякам, так как вы хотите. Для этого необходимо решать головоломки, есть сотни способов для их решения. Если вы найдёте лучший способ для решения головоломки, вы получите больше звёзд за прохождение уровня.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Ввод валюты (пользователь должен что-то купить для обновления)
  • Всегда 3 звезды
  • Объявления удалены
 Теги темы: Много алмазов

Скачать Hamster Town (Мод, Много алмазов) 1.1.230 взлом

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Скачать Hamster Town (Мод, Много алмазов) 105 Мб Ссылка 2 105 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство

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