Mahjong Magic Fantasy разделен на разные уровни; друзья застряли в картах, ожидая, когда вы их спасете, вам нужно расположить совместимые карты, чтобы они взорвались и спасти их. Наслаждайтесь захватывающим матчем-головоломкой, игра оставляет впечатление в глазах игроков, потому что изюминка игры выражается в том, что за каждой картой стоят милые животные, которые способствуют Царству Божьему. вы становитесь особенным, и вас посещает больше людей. Сделайте свое королевство еще красивее с этими особенными друзьями!





Ваше королевство очень пустынно, скучно и однообразно; Как владелец королевства, можете ли вы смотреть, как ваше королевство рушится? Конечно, нет, чтобы помочь построить, отремонтировать и восстановить ваше королевство, сделать его особенным и привлечь больше посетителей. Спасайте друзей, попавших в ловушку карт, ваша задача - проходить уровни, и вы получите милых животных, которые способствуют улучшению королевства все более и более красивыми.