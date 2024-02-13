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Mahjong Magic Fantasy (Мод, Много жизней)

Mahjong Magic Fantasy (Мод, Много жизней) 0.240607

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1
Скачать (97 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
aquagamez
Версия:
0.240607
Категория:
Игры / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 97 Мб
id приложения:
com.aquagamez.mmf
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 292

Mahjong Magic Fantasy разделен на разные уровни; друзья застряли в картах, ожидая, когда вы их спасете, вам нужно расположить совместимые карты, чтобы они взорвались и спасти их. Наслаждайтесь захватывающим матчем-головоломкой, игра оставляет впечатление в глазах игроков, потому что изюминка игры выражается в том, что за каждой картой стоят милые животные, которые способствуют Царству Божьему. вы становитесь особенным, и вас посещает больше людей. Сделайте свое королевство еще красивее с этими особенными друзьями!


Ваше королевство очень пустынно, скучно и однообразно; Как владелец королевства, можете ли вы смотреть, как ваше королевство рушится? Конечно, нет, чтобы помочь построить, отремонтировать и восстановить ваше королевство, сделать его особенным и привлечь больше посетителей. Спасайте друзей, попавших в ловушку карт, ваша задача - проходить уровни, и вы получите милых животных, которые способствуют улучшению королевства все более и более красивыми.


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Информация о модах

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 Теги темы: Много жизней, Без рекламы

Скачать Mahjong Magic Fantasy (Мод, Много жизней) 0.240607 взлом

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Скачать Mahjong Magic Fantasy (Мод, Много жизней)
97 Мб
Ссылка 2
97 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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