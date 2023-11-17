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We're Impostors : Kill Together (Мод, Unlocked)

We're Impostors : Kill Together (Мод, Unlocked) 1.7.7

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Версия:
1.7.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Great Arcade Games
Категория:
Игры / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 128
Скриншоты
Описание

We Impostors - является захватывающей экшн-игрой, в которой игроки берут на себя роль героя, стремящегося спасти своих товарищей по команде, заключенных в тюремных камерах вражеской территории. В игре представлены разнообразные уровни, каждый из которых предлагает уникальные вызовы и задачи, включая толкание предметов и борьбу с врагами и стражами.


Одной из ключевых особенностей игры является возможность персонажей обмениваться различными навыками и оружием, что позволяет собирать золотые монеты и увеличивать свои ресурсы. Кроме того, игроки могут найти сундуки с сокровищами, полные золотых монет, уничтожая врагов на своем пути.


Игра также включает интересные элементы ландшафта, такие как вода и огонь, которые добавляют дополнительный уровень стратегии. Игрокам нужно будет учитывать особенности своих персонажей, например, красных или синих, и принимать решения о том, кто может безопасно проходить через определенные препятствия.


Информация о модах

1. РАЗБЛОКИРОВАТЬ КОЖУ

2. РАЗБЛОКИРОВАТЬ ОРУЖИЕ

3. БЕЗ РЕКЛАМЫ

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 Теги темы: Unlocked

Скачать We're Impostors : Kill Together (Мод, Unlocked) v1.7.7 MOD APK

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Скачать We're Impostors : Kill Together (Мод, Unlocked) 56 Мб Ссылка 2 56 Мб

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