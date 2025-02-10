android-1.ru / Игры / Пазлы / Happy Bubble: Shoot n Pop (Мод, Авто Победа)
Happy Bubble: Shoot n Pop (Мод, Авто Победа)

Happy Bubble: Shoot n Pop (Мод, Авто Победа) 23.1219.00

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
23.1219.00
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Puzzle1Studio
Категория:
Игры / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
526
Скриншоты
Описание

Happy Bubble: Shoot n Pop - захватывающая головоломка, объединяющая стрельбу и подбирание пузырей по цветам. Игра предоставляет простой и увлекательный геймплей, подходящий для игроков всех возрастов. Вам предстоит стрелять в пузыри и создавать цепочки одного цвета для их лопания. Это создает удовольствие от решения головоломок и способствует развитию стратегического мышления.


В Happy Bubble: Shoot n Pop доступно множество уровней и заданий, которые становятся все сложнее по мере продвижения. Вызовы и возможности улучшить свои навыки ждут вас на каждом этапе игры. Игра предлагает разнообразные бустеры и усилители, которые помогут вам в ситуациях, когда нужна дополнительная помощь. От взрывов до специальных усилителей цветов, они придают разнообразие стратегии и тактике игры.


Красочная графика и анимация создают приятное визуальное восприятие. Яркие цвета и динамичные эффекты делают игровой мир живым и привлекательным.


Информация о модах

Автоматическая победа

Показать полностью

Скачать Happy Bubble: Shoot n Pop (Мод, Авто Победа) v23.1219.00 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Happy Bubble: Shoot n Pop (Мод, Авто Победа) 64 Мб Ссылка 2 64 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Belt And Go (Мод, Бесплатные награды)
Belt And Go (Мод, Бесплатные награды)
Version: 13
Home Rush: Draw Puzzle (Мод, Бесплатные награды)
Home Rush: Draw Puzzle (Мод, Бесплатные награды)
Version: 1.0.2
Раскраски для Девочек Игра (Мод, Бесплатные награды)
Раскраски для Девочек Игра (Мод, Бесплатные награды)
Version: 2.4.1.4
Number Puzzle - Number Games (Мод, Бесплатные награды)
Number Puzzle - Number Games (Мод, Бесплатные награды)
Version: 2.7
Candy Blast: Сахарная Всплеск (Мод, Много денег)
Candy Blast: Сахарная Всплеск (Мод, Много денег)
Version: 10.7.0
Dr. Unblock (Мод, Без рекламы)
Dr. Unblock (Мод, Без рекламы)
Version: 1.17
Hoop Sort Puzzle: Color Ring (Мод, Бесплатные награды)
Hoop Sort Puzzle: Color Ring (Мод, Бесплатные награды)
Version: 1.1.9
Toon Math: Математические игры (Мод, Много денег)
Toon Math: Математические игры (Мод, Много денег)
Version: 2.0.9

Отзывы о Happy Bubble: Shoot n Pop (Мод, Авто Победа)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив