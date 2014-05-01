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Construction Set (Мод, Без рекламы)

Construction Set (Мод, Без рекламы) 1.5.14

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Версия:
1.5.14
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SayGames
Категория:
Игры / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 185 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 583
Скриншоты
Описание

Construction Set - Удовлетворительная игра-конструктор представляет собой захватывающую обучающую игру для детей, которая помогает развивать творческие способности и тренировать мозг. В этой игре дети могут строить различные модели из блоков, решать интересные строительные головоломки и раскрывать свою настойчивость и воображение. Construction Set предлагает разнообразные функции, способствующие развитию у детей умения конструировать и анализировать пространственные отношения.


Эта игра не только увлекательна, но и обучающа. Она помогает детям улучшить координацию движений, развить логическое мышление и усовершенствовать моторику рук. Кроме того, Construction Set может пробудить у взрослых приятные детские воспоминания и дать возможность вспомнить ощущение творчества и игрового воображения.


Игра привлекает красивыми и яркими блоками, что делает её привлекательной для детей и стимулирует развитие визуальных и творческих способностей. Родители могут быть уверены, что Construction Set разработана с любовью и вниманием к деталям, учитывая потребности и интересы маленьких строителей.


Информация о модах
  • Убран рекламный показ;
  • Вы можете получать бесплатные вещи, не видя рекламы.
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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Construction Set (Мод, Без рекламы) 185 Мб Ссылка 2 185 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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