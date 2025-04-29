Описание

Fishdom дает игрокам возможность погрузиться в яркий и красочный подводный мир, где каждая рыбка имеет свой характер и особенности. Вы можете украшать и модернизировать свои аквариумы, выбирая из множества декораций и растений, чтобы создать уникальное подводное королевство для своих рыб.





Особенностью игры является то, что она сочетает в себе элементы стратегии ухода за рыбой и головоломки. Для того чтобы заработать золото и другие ресурсы для улучшения аквариума, игрокам придется проходить уровни, соединяя бриллианты одного цвета и создавая комбинации. Эти головоломки становятся все более сложными по мере прохождения игры, что делает игру вызовом даже для опытных игроков.