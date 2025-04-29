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Fishdom (Мод, Много денег)

Fishdom (Мод, Много денег) 8.8.2.0

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54
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Версия:
8.8.2.0
Требования:
Android 4.2
Разработчик:
Playrix
Категория:
Головоломки / Пазлы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 02:41
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 348 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
79 406
Скриншоты
Описание

Fishdom дает игрокам возможность погрузиться в яркий и красочный подводный мир, где каждая рыбка имеет свой характер и особенности. Вы можете украшать и модернизировать свои аквариумы, выбирая из множества декораций и растений, чтобы создать уникальное подводное королевство для своих рыб.


Особенностью игры является то, что она сочетает в себе элементы стратегии ухода за рыбой и головоломки. Для того чтобы заработать золото и другие ресурсы для улучшения аквариума, игрокам придется проходить уровни, соединяя бриллианты одного цвета и создавая комбинации. Эти головоломки становятся все более сложными по мере прохождения игры, что делает игру вызовом даже для опытных игроков.


Информация о модах
  • Много денег
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 Теги темы: Много денег

Скачать Fishdom (Мод, Много денег) v8.8.2.0 MOD APK

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Скачать Fishdom (Мод, Много денег) 348 Мб Ссылка 2 348 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Fishdom (Мод, Много денег)


Комментарии (52)
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Елена
Елена 1 июля 2024 13:57
Гость Антон, так а всё теперь только или сам по себе,без команды,или начинать с первого уровня,скачать официальную версию.Алексей, у тебя,как с лигой?у меня сегодня не появилась,видно обновление былоАлексей, у меня сегодня лига не появилась,у тебя есть?вы чего все сообщения в кучу сгребли,да ещё не сколько раз🤣🤣🤣🤣🤣я не повторяюсь,я не повторяюсь🤣йомайо🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
0
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Гость Антон
Гость Антон 8 июня 2024 16:37
Сказал все работадо
Не вступить в команду что делать?Скачал все работало
Но не могу вступить в команду
Помогите
0
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Алексей
Алексей 28 мая 2024 18:01
В общем тут ****************
Вчера скачал, работает на ура. Иногда правда китайские блокировки бывают, но пару раз перезапустить игру достаточно, что бы продолжить играть.
+1
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Елена
Елена 28 мая 2024 08:53
s-4veb дальше забыла,я скачивал все подряд,где обнова стоит,вот одну только нашла.up-mod fichdom,найти не могу теперь🤣
0
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Алексей
Алексей 27 мая 2024 22:24
Елена, а ссылку дадите?Нашел рабочую версию мода. Сюда можно ссылку скинуть или как?В общем тут https://apkbark.com/download/fishdom/mod/
0
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Гость Дарья
Гость Дарья 27 мая 2024 06:19
Елена, версия же старая или я найти не могу😂
0
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Елена
Елена 26 мая 2024 09:29
есть мод,здесь.я нашла
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 26 мая 2024 00:08
Гость, Добрый день, не видели обновлений мода пока что
0
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Гость
Гость 25 мая 2024 19:22
Мод уже есть, а у вас до сих пор нет
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 25 мая 2024 09:09
Ооооо, написано, что Можно скачать версию "7.93.0". Новой ещё нет
0
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