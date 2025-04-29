Fishdom (Мод, Много денег) 8.8.2.0
Fishdom дает игрокам возможность погрузиться в яркий и красочный подводный мир, где каждая рыбка имеет свой характер и особенности. Вы можете украшать и модернизировать свои аквариумы, выбирая из множества декораций и растений, чтобы создать уникальное подводное королевство для своих рыб.
Особенностью игры является то, что она сочетает в себе элементы стратегии ухода за рыбой и головоломки. Для того чтобы заработать золото и другие ресурсы для улучшения аквариума, игрокам придется проходить уровни, соединяя бриллианты одного цвета и создавая комбинации. Эти головоломки становятся все более сложными по мере прохождения игры, что делает игру вызовом даже для опытных игроков.
- Много денег
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.