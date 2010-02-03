Описание

Действительно хотите, чтобы ваш мозг проверяли и исказили блестящими вопросами? Хотите расслабиться и развлечься за короткое время? И, самое главное, всегда иметь доступ к беззаботному и расслабляющему игровому процессу с головоломками и вопросами с подвохом? Тогда вы можете доверять этой потрясающей игре Brain Out, когда захотите провести свободное время.





Наслаждайтесь игрой с тестами IQ и EQ в игре, с множеством интересных вопросов, над которыми вам нужно работать. Проверьте свои способности логически и творчески мыслить с помощью уникальных задач, которые действительно развлечут вас. Получайте удовольствие, играя в множество интересных игровых элементов, к которым вы можете легко привыкнуть и получить к ним доступ всякий раз, когда сможете.



