Решения - выбор истории в захватывающей игре 2022 - Создавайте свои собственные истории!

Вариантов так много, что игроки сами решают, что им делать. Игра никогда не надоедает и всегда держит игроков в напряжении, поскольку они принимают решения и создают уникальные истории. Вы можете создать историю любого типа — научную фантастику, фэнтези или вообще ничего. Это идеальная игра для любителей ролевых игр и для тех, кто любит интерактивные игры.





С процессом принятия решений игрокам не будет скучно, и это одна из главных причин, по которой они так любят эту игру. Они могут выбирать все свои истории и приключения вместе со своими друзьями, будь то в одиночном или многопользовательском формате. Готовы почувствовать, что живете своей собственной историей? Оживите моменты ваших любимых игр с Decisions: Choose Your Stories!



