Решения - выбор истории в захватывающей игре 2023 (Мод, Много денег) 13.2 b1100845
Решения - выбор истории в захватывающей игре 2022 - Создавайте свои собственные истории!
Вариантов так много, что игроки сами решают, что им делать. Игра никогда не надоедает и всегда держит игроков в напряжении, поскольку они принимают решения и создают уникальные истории. Вы можете создать историю любого типа — научную фантастику, фэнтези или вообще ничего. Это идеальная игра для любителей ролевых игр и для тех, кто любит интерактивные игры.
С процессом принятия решений игрокам не будет скучно, и это одна из главных причин, по которой они так любят эту игру. Они могут выбирать все свои истории и приключения вместе со своими друзьями, будь то в одиночном или многопользовательском формате. Готовы почувствовать, что живете своей собственной историей? Оживите моменты ваших любимых игр с Decisions: Choose Your Stories!
МОД 1
- МЕНЮ МОД
- Неограниченное количество монет
- Неограниченное количество ходов
- Неограниченное количество всех глав (Что касается главы, вам нужно прочитать главу 1, а затем снова выйти из системы, чтобы увидеть список глав)
- Скорость игры
МОД 2
- Неограниченное количество золотых монет
- Неограниченные движения
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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