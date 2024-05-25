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Решения - выбор истории в захватывающей игре 2023 (Мод, Много денег)

Решения - выбор истории в захватывающей игре 2023 (Мод, Много денег) 13.2 b1100845

120
14
Скачать (155 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Games2win.com
Версия:
13.2 b1100845
Категория:
На русском / Ролевые / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 155 Мб
id приложения:
com.games2win.decisions
Русский язык:
Есть
Лайков:
120
Комментарии:
4
Просмотров:
45 200

Решения - выбор истории в захватывающей игре 2022 - Создавайте свои собственные истории!

Вариантов так много, что игроки сами решают, что им делать. Игра никогда не надоедает и всегда держит игроков в напряжении, поскольку они принимают решения и создают уникальные истории. Вы можете создать историю любого типа — научную фантастику, фэнтези или вообще ничего. Это идеальная игра для любителей ролевых игр и для тех, кто любит интерактивные игры.


С процессом принятия решений игрокам не будет скучно, и это одна из главных причин, по которой они так любят эту игру. Они могут выбирать все свои истории и приключения вместе со своими друзьями, будь то в одиночном или многопользовательском формате. Готовы почувствовать, что живете своей собственной историей? Оживите моменты ваших любимых игр с Decisions: Choose Your Stories!



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МЕНЮ МОД
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное количество ходов
  • Неограниченное количество всех глав (Что касается главы, вам нужно прочитать главу 1, а затем снова выйти из системы, чтобы увидеть список глав)
  • Скорость игры

МОД 2

  • Неограниченное количество золотых монет
  • Неограниченные движения
 Теги темы: Много денег, Новеллы

Скачать Решения - выбор истории в захватывающей игре 2023 (Мод, Много денег) 13.2 b1100845 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
155 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
155 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Решения - выбор истории в захватывающей игре 2023 (Мод, Много денег)


Комментарии (4)
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Катерина
Катерина 26 апреля 2024 23:46
Решите проблему с игрой. Игра загрузиться не успевает, а из нее уже выкидвает. А если получается загрузить то не грузятся истории и тоже выкидывает.
0
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Катерина
Катерина 7 марта 2024 15:09
После обновления игры постоянно выкидывает через2-3 минуты.решите проблему
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 13 июня 2023 21:38
AnnaFox,
В теории установить новую версию поверх старой. Но лучше загуглить по данному вопросу:)
+3
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AnnaFox
AnnaFox 13 июня 2023 20:12
Один важный вопрос, как обновлять игру( не удаляя её каждый раз) чтоб появлялись новые истории??
-4
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