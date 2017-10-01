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Tower Craft 3D (Мод, Много денег)

Tower Craft 3D (Мод, Много денег) 1.10.17

41
6
Скачать (86 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
CASUAL AZUR GAMES
Версия:
1.10.17
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Симуляторы / Кликеры
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 86 Мб
id приложения:
com.quantumgames.skyscraper
Русский язык:
Есть
Лайков:
41
Комментарии:
0
Просмотров:
10 682

Tower Craft представляет собой увлекательную стратегическую игру, в которой игроки принимают на себя роль архитекторов, стремящихся построить самый высокий и стабильный небоскреб. Игра сочетает элементы строительства и управления, предлагая игрокам не только строить новые этажи, но и эффективно использовать различные материалы и улучшения для обеспечения устойчивости здания.


Основная задача в Tower Craft — разработать план здания таким образом, чтобы оно оставалось устойчивым и не рухнуло под собственной тяжестью или под воздействием внешних факторов. Игроки начинают со стандартных материалов, но по мере продвижения в игре они могут разблокировать новые, более продвинутые типы материалов, каждый из которых обладает уникальными свойствами и требует особого подхода в использовании.


Каждый этаж небоскреба играет ключевую роль, ведь на нем размещаются сотрудники, которые выполняют различные функции, от производственных до административных. Эти работники помогают поддерживать и развивать вашу башню, делая ее не только выше, но и более прибыльной. В новой версии игры добавлены интересные персонажи, каждый из которых вносит свой вклад в развитие вашего проекта.


Скриншоты

Информация о модах
  • Инъекция драгоценных камней (премиум-деньги)
  • Сундук всегда активен
 Теги темы: Экономические, Без рекламы, Много денег

Скачать Tower Craft 3D (Мод, Много денег) 1.10.17 взлом

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Скачать Tower Craft 3D (Мод, Много денег) 86 Мб Ссылка 2 86 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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