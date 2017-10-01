Tower Craft представляет собой увлекательную стратегическую игру, в которой игроки принимают на себя роль архитекторов, стремящихся построить самый высокий и стабильный небоскреб. Игра сочетает элементы строительства и управления, предлагая игрокам не только строить новые этажи, но и эффективно использовать различные материалы и улучшения для обеспечения устойчивости здания.





Основная задача в Tower Craft — разработать план здания таким образом, чтобы оно оставалось устойчивым и не рухнуло под собственной тяжестью или под воздействием внешних факторов. Игроки начинают со стандартных материалов, но по мере продвижения в игре они могут разблокировать новые, более продвинутые типы материалов, каждый из которых обладает уникальными свойствами и требует особого подхода в использовании.





Каждый этаж небоскреба играет ключевую роль, ведь на нем размещаются сотрудники, которые выполняют различные функции, от производственных до административных. Эти работники помогают поддерживать и развивать вашу башню, делая ее не только выше, но и более прибыльной. В новой версии игры добавлены интересные персонажи, каждый из которых вносит свой вклад в развитие вашего проекта.