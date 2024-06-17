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Family Town: макияж и прически (Мод, Много денег)

Family Town: макияж и прически (Мод, Много денег) 21.10

32
12
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Версия:
21.10
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
PlayFlock
Категория:
На русском / Пазлы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 158 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
29 302

Family Town - это захватывающая игра-реновация, которая позволяет игрокам исследовать жизнь главной героини, Хлои, и решать разнообразные задачи и проблемы, которые появляются на ее пути. В этой игре у вас будет множество обязанностей, включая уборку дома, макияж, и выполнение различных других заданий.


Одним из ключевых элементов геймплея в Family Town являются уровни в жанре "три в ряд", которые предоставляют игрокам интересные головоломки и вызовы. Прохождение этих уровней позволит вам продвигаться в игре и открывать новые возможности.


Графика и дизайн игры создают уютную атмосферу, а интересные персонажи добавляют в игру дополнительный шарм. Family Town позволяет вам погрузиться в виртуальный мир, где вы можете решать проблемы и следовать за приключениями Хлои.



Скриншоты

Информация о модах
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 Теги темы: Много денег

Скачать Family Town: макияж и прически (Мод, Много денег) 21.10 взлом

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Скачать Family Town: макияж и прически (Мод, Много денег) 158 Мб Ссылка 2 158 Мб

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