Raft Survival: Desert Nomad - Выживание на плоту (Мод, Много денег) 0.21
Плыви над дюнами, строй плот и выживай среди песчаных бурь каждую ночь
Raft Survival: Desert Nomad — мобильная выживалка в песчаной пустыне, где твой скрипучий плот летит над барханами, а вокруг шумит раскалённый ветер. Каждые пять минут ты черпаешь воду из конденсатора, латаешь доски, отстреливаешь гиен-слётков и решаешь, рискнуть ли спуститься на дюны за кактусами. Шкалы голода и жажды тают быстрее, чем тень под парусом, и любой промах грозит сорвать плот в бурю.
Добытые брёвна и руда идут в живой крафт: открывай 50+ чертежей, чтобы поднять палубы до трёх уровней, поставить ловушки и глиняную печь, плавящую металл даже офлайн. Усиленный парус ускоряет дрейф, а броня из кактусовых пластин отражает песчаных духов. Еженедельные ивенты усиливают шторма, но дарят редкие семена финика; принесёшь их домой — увидишь, как база растёт сама по себе. Проверь себя и вернись, чтобы схватить новую бурю за край паруса!
- Убивает одним ударом
- Деньги увеличиваются с расходами
- Неограниченная ведьма
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