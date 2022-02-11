android-1.ru / Игры / Raft Survival: Desert Nomad - Выживание на плоту (Мод, Много денег)
Raft Survival: Desert Nomad - Выживание на плоту (Мод, Много денег)

Raft Survival: Desert Nomad - Выживание на плоту (Мод, Много денег) 0.21

Плыви над дюнами, строй плот и выживай среди песчаных бурь каждую ночь
0
2
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.21
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
TREASTONE LTD
Категория:
Игры / На русском / Симуляторы
Обновлено:
11-02-2022, 12:31
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 383
Скриншоты
Описание

Raft Survival: Desert Nomad — мобильная выживалка в песчаной пустыне, где твой скрипучий плот летит над барханами, а вокруг шумит раскалённый ветер. Каждые пять минут ты черпаешь воду из конденсатора, латаешь доски, отстреливаешь гиен-слётков и решаешь, рискнуть ли спуститься на дюны за кактусами. Шкалы голода и жажды тают быстрее, чем тень под парусом, и любой промах грозит сорвать плот в бурю.


Добытые брёвна и руда идут в живой крафт: открывай 50+ чертежей, чтобы поднять палубы до трёх уровней, поставить ловушки и глиняную печь, плавящую металл даже офлайн. Усиленный парус ускоряет дрейф, а броня из кактусовых пластин отражает песчаных духов. Еженедельные ивенты усиливают шторма, но дарят редкие семена финика; принесёшь их домой — увидишь, как база растёт сама по себе. Проверь себя и вернись, чтобы схватить новую бурю за край паруса!


Информация о модах
  • Убивает одним ударом
  • Деньги увеличиваются с расходами
  • Неограниченная ведьма
Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Raft Survival: Desert Nomad - Выживание на плоту (Мод, Много денег) v0.21 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Raft Survival: Desert Nomad - Выживание на плоту (Мод, Много денег) 78 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Valkyrie Rush : Idle & Merge (Мод меню)
Valkyrie Rush : Idle & Merge (Мод меню)
Version: 1.18.5
Polygon Fantasy: Action RPG (Мод Меню)
Polygon Fantasy: Action RPG (Мод Меню)
Version: 1.28.0
Idle Green Button (Мод, Бесплатные покупки)
Idle Green Button (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 4.1.28
Dollar hero : Grand Vegas Police (Мод, Много скилов)
Dollar hero : Grand Vegas Police (Мод, Много скилов)
Version: 1.1.9
Gun & Dungeons (Мод, Бесплатные покупки)
Gun & Dungeons (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 508
Мини-мини ферма (Мод, Много денег)
Мини-мини ферма (Мод, Много денег)
Version: 5.8
The Hidden Treasures・Три в ряд (Мод, Много денег)
The Hidden Treasures・Три в ряд (Мод, Много денег)
Version: 1.26.2300
Dream Hotel: гостиничные игры, Симуляторы (Мод, Много денег)
Dream Hotel: гостиничные игры, Симуляторы (Мод, Много денег)
Version: 1.4.25

Отзывы о Raft Survival: Desert Nomad - Выживание на плоту (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив