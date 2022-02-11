Описание

Raft Survival: Desert Nomad — мобильная выживалка в песчаной пустыне, где твой скрипучий плот летит над барханами, а вокруг шумит раскалённый ветер. Каждые пять минут ты черпаешь воду из конденсатора, латаешь доски, отстреливаешь гиен-слётков и решаешь, рискнуть ли спуститься на дюны за кактусами. Шкалы голода и жажды тают быстрее, чем тень под парусом, и любой промах грозит сорвать плот в бурю.





Добытые брёвна и руда идут в живой крафт: открывай 50+ чертежей, чтобы поднять палубы до трёх уровней, поставить ловушки и глиняную печь, плавящую металл даже офлайн. Усиленный парус ускоряет дрейф, а броня из кактусовых пластин отражает песчаных духов. Еженедельные ивенты усиливают шторма, но дарят редкие семена финика; принесёшь их домой — увидишь, как база растёт сама по себе. Проверь себя и вернись, чтобы схватить новую бурю за край паруса!