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Fantasy Raid: экшен-RPG (Мод Меню)

Fantasy Raid: экшен-RPG (Мод Меню) 1.12.0

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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Alda Games
Версия:
1.12.0
Категория:
Без интернета / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 81 Мб
id приложения:
com.aldagames.polygonfantasy
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
8
Комментарии:
1
Просмотров:
19 491

Исследуйте мир Polygon Fantasy, где приключение ждет вас на каждом углу. В этом волшебном мире, наполненном мифическими существами и древними тайнами, ваша задача — пройти сквозь препятствия, столкнуться с неприятелями и победить их, используя мастерство и стратегию.


Боевая система игры требует от игроков ловкости и рефлексов, позволяя создавать мощные комбо-удары, которые могут мгновенно изменить исход битвы. Но не думайте, что это просто бессмысленный бой. Для успешного прохождения уровней требуется глубокое понимание механики боя, умение анализировать действия противника и выбирать правильные комбинации атак в критических моментах.


С каждым новым уровнем игра предлагает уникальные испытания и боссов, каждый из которых имеет свои особенности и слабые места. От игроков потребуется изучить их паттерны атаки и найти эффективный способ их победить.



Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОДОВ
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Нет компакт-диска навыков
  • Примечание : включите мод перед вступлением в бой.
 Теги темы: Мод меню

Скачать Fantasy Raid: экшен-RPG (Мод Меню) 1.12.0 взлом

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MOD V1 81 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 81 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Fantasy Raid: экшен-RPG (Мод Меню)


Комментарии (1)
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Гость Alex
Гость Alex 12 ноября 2023 08:55
Мод говно пишит что нет соединения с гуглом и не запускается 🤬
-2
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