Fantasy Raid: экшен-RPG (Мод Меню) 1.12.0
Исследуйте мир Polygon Fantasy, где приключение ждет вас на каждом углу. В этом волшебном мире, наполненном мифическими существами и древними тайнами, ваша задача — пройти сквозь препятствия, столкнуться с неприятелями и победить их, используя мастерство и стратегию.
Боевая система игры требует от игроков ловкости и рефлексов, позволяя создавать мощные комбо-удары, которые могут мгновенно изменить исход битвы. Но не думайте, что это просто бессмысленный бой. Для успешного прохождения уровней требуется глубокое понимание механики боя, умение анализировать действия противника и выбирать правильные комбинации атак в критических моментах.
С каждым новым уровнем игра предлагает уникальные испытания и боссов, каждый из которых имеет свои особенности и слабые места. От игроков потребуется изучить их паттерны атаки и найти эффективный способ их победить.
- МЕНЮ МОДОВ
- Множитель урона
- Режим бога
- Нет компакт-диска навыков
- Примечание : включите мод перед вступлением в бой.
Скачать Fantasy Raid: экшен-RPG (Мод Меню) 1.12.0 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство