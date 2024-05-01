Tomorrow - это жуткая и таинственная игра, где ваше будущее ваших рук. В далеком 2040 году мир не узнал прекрасные дни технологического прогресса и гармонии, которые многие ожидали. Вместо этого нас ожидают сцены хаоса, страха и ужаса.





Города превратились в руины, темные улицы стали домом для чудовищ, а среди развалин человечество пытается выжить, сталкиваясь с угрозами как изнутри, так и снаружи. Но вы - не просто выживший. Вы - лидер, собравший вокруг себя группу верных товарищей, готовых стоять рамо к раму в борьбе за будущее.





Ваша цель? Отправиться в глубины разрушенного мира и узнать, кто или что стоит за этим кошмаром. Противостоять темным силам, которые на каждом шагу пытаются уничтожить вас и ваших друзей, и найти способ вернуть мир в нормальное состояние.



