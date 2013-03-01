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Knights of Pen and Paper 3 (Мод, Много денег)

Knights of Pen and Paper 3 (Мод, Много денег) 1.3.5.371

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Версия:
1.3.5.371
Требования:
Android 9
Разработчик:
Northica
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 213 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
902
Скриншоты
Описание

Knights of Pen and Paper 3 действительно представляет собой захватывающее и креативное приключение для игроков, которые ценят фэнтезийные ролевые игры с элементами настольных игр. Эта игра сочетает в себе несколько интересных концепций, что делает ее уникальной и захватывающей.


Важным аспектом Knights of Pen and Paper 3 является настольная игра внутри игры. Игроки будут видеть своих персонажей, собравшихся вместе за столом, а игровой мастер будет создавать увлекательные истории и квесты для них. Это добавляет мета-элемент в игру, что может быть очень увлекательным для поклонников настольных RPG. Кроме того, огромный фэнтезийный мир, доступный для исследования, предоставляет игрокам множество возможностей для приключений. Задания, монстры, загадочные места и сокровища ждут вас в этом удивительном мире.



Информация о модах

1. Меню

2. Множитель урона

3. Множитель защиты

4. Режим Бога

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 Теги темы: Много денег

Скачать Knights of Pen and Paper 3 (Мод, Много денег) v1.3.5.371 MOD APK

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Скачать Knights of Pen and Paper 3 (Мод, Много денег) 213 Мб Ссылка 2 213 Мб

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