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Monster Slayer: Idle RPG Games (Мод, Много кредитов)

Monster Slayer: Idle RPG Games (Мод, Много кредитов) 3.0.07

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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Fansipan Limited
Версия:
3.0.07
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 108 Мб
id приложения:
com.fansipan.monster.slayer.idle.rpg.legends.war.games
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
3 205

Monster Slayer: Idle RPG Games - это захватывающая ролевая игра с бесконечным игровым процессом, которая сочетает в себе элементы классических кликеров. Этот проект предлагает игрокам не только увлекательное кликерное действие, но и возможность соревноваться с другими игроками на онлайн-арене, где можно измериться силами с реальными оппонентами.


В игре постоянно сопряжено развитие и улучшение персонажа, получение новых навыков и снаряжения, а также избавление от ненужных элементов. Этот аспект делает игру динамичной и интересной, и вы никогда не будете чувствовать застоя, даже после продолжительного времени игры. Графика игры выполнена в симпатичном стиле с эффектами, что придает ей уникальный вид и делает ее занимательным способом провести время. "Monster Slayer: Idle RPG Games" предоставляет разнообразные задачи и вызовы, которые будут привлекательными для игроков всех уровней опыта.


Если вы ищете игру, которая сочетает в себе ролевые элементы, кликерный геймплей и возможность соревноваться с другими игроками, то "Monster Slayer: Idle RPG Games" может оказаться отличным выбором для вас. Погрузитесь в мир приключений и битв с монстрами в этой захватывающей игре.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Максимальная дальность атаки
  • Быстрый ход
  • Всегда крит.
  • Режим бога
  • Неограниченная валюта
  • Скорость игры
 Теги темы: Много денег

Скачать Monster Slayer: Idle RPG Games (Мод, Много кредитов) 3.0.07 взлом

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Скачать Monster Slayer: Idle RPG Games (Мод, Много кредитов)
108 Мб
Ссылка 2
108 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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