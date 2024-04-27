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LYSSA: Goddess of Rage (Мод меню)

LYSSA: Goddess of Rage (Мод меню) 9.0.4

Исследуйте новые механики в ММОРПГ с динамичными боевыми сражениями и стратегией
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
PANORAMIK GAMES LTD
Версия:
9.0.4
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 154 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 297

ЛИССА: Goddess of Rage - представляет собой уникальное и новаторское дополнение к миру массовых ролевых онлайн-игр (ММОРПГ), сочетая в себе элементы экшена, стратегии, боевой ролевой игры и пошаговых баталий. Эта игра предлагает свежий взгляд на традиционные ролевые игры, обогащая жанр новыми механиками и подходами.


Основной упор в "ЛИССА: Goddess of Rage" сделан на динамичные боевые сражения и стратегическое планирование. Игроки могут ожидать непредсказуемых битв, где каждое решение и ход имеет важное значение. Сочетание пошаговой стратегии с элементами экшена придает игре уникальный ритм и глубину.


Игра предоставляет возможность соревноваться с игроками со всего мира, предлагая масштабные многопользовательские бои. Благодаря этому игроки могут испытать свои навыки и стратегии в борьбе с реальными соперниками, что делает каждую битву уникальной и непредсказуемой.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель урона
  • Режим бога
 Теги темы: Мод меню

Скачать LYSSA: Goddess of Rage (Мод меню) 9.0.4 взлом

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Скачать LYSSA: Goddess of Rage (Мод меню) 154 Мб Ссылка 2 154 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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