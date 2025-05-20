Bumpy Heros (Мод меню) 55
Bumpy Heros — это очаровательная ролевая игра в режиме ожидания, которая привлекает игроков своей милой графикой и уникальными, необычными персонажами. Эта игра представляет собой идеальное сочетание легкости и увлекательности, предлагая игрокам захватывающий игровой процесс, который не требует непрерывного внимания.
Основная механика игры заключается в использовании войск для сражения с врагами. Игроки должны тщательно выбирать и улучшать свои войска, чтобы эффективно справляться с различными противниками и препятствиями на своем пути. С каждым побежденным врагом и пройденным уровнем персонажи становятся сильнее, открывая новые способности и улучшения.
"Bumpy Heros" обладает рядом приятных и увлекательных элементов, которые поддерживают интерес игроков. Яркая и красочная графика, в сочетании с уникальным дизайном персонажей, создает живую и привлекательную атмосферу. Разнообразие уровней и противников добавляет игре динамику и гарантирует, что каждый игровой сеанс будет уникальным.
1. Меню
2. Разрешить гостевой вход
3. Множитель урона
4. Множитель защиты
5. Режим Бога
6. Множитель добычи
Скачать Bumpy Heros (Мод меню) v55 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.