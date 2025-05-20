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Bumpy Heros (Мод меню)

Bumpy Heros (Мод меню) 55

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Версия:
55
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SpaceBar Co.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 17:04
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 120 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
232
Скриншоты
Описание

Bumpy Heros — это очаровательная ролевая игра в режиме ожидания, которая привлекает игроков своей милой графикой и уникальными, необычными персонажами. Эта игра представляет собой идеальное сочетание легкости и увлекательности, предлагая игрокам захватывающий игровой процесс, который не требует непрерывного внимания.


Основная механика игры заключается в использовании войск для сражения с врагами. Игроки должны тщательно выбирать и улучшать свои войска, чтобы эффективно справляться с различными противниками и препятствиями на своем пути. С каждым побежденным врагом и пройденным уровнем персонажи становятся сильнее, открывая новые способности и улучшения.


"Bumpy Heros" обладает рядом приятных и увлекательных элементов, которые поддерживают интерес игроков. Яркая и красочная графика, в сочетании с уникальным дизайном персонажей, создает живую и привлекательную атмосферу. Разнообразие уровней и противников добавляет игре динамику и гарантирует, что каждый игровой сеанс будет уникальным.


Информация о модах

1. Меню

2. Разрешить гостевой вход

3. Множитель урона

4. Множитель защиты

5. Режим Бога

6. Множитель добычи

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Bumpy Heros (Мод меню) 120 Мб Ссылка 2 120 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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