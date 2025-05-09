Описание

Infinity Hero: Infinite Growth Idle RPG — это кликер‑RPG с бесконечной прокачкой и расслабленным геймплеем. Ты сражаешься с волнами монстров в автоматическом режиме, получаешь ресурсы и усиливаешь героя даже без постоянного участия. Каждое повышение уровня открывает доступ к новым навыкам и точечной прокачке: увеличивай урон, точность, уклонение и стойкость, чтобы не останавливаться ни на секунду.





Открывай камни способностей и пассивные усиления, собирай ресурсы и покупай апгрейды, которые работают даже в офлайне. Чем больше ты играешь — тем быстрее растешь. Простой, но цепляющий процесс затягивает надолго, а регулярные бонусы и события подталкивают вернуться снова. Эта игра создана для тех, кто любит постоянный прогресс и нескончаемую силу.