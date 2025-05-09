Infinity Hero: Infinite Growth Idle RPG (Мод, Много денег) 1.0.43
Прокачивайся без остановки и становись сильнее с каждым нажатием
Infinity Hero: Infinite Growth Idle RPG — это кликер‑RPG с бесконечной прокачкой и расслабленным геймплеем. Ты сражаешься с волнами монстров в автоматическом режиме, получаешь ресурсы и усиливаешь героя даже без постоянного участия. Каждое повышение уровня открывает доступ к новым навыкам и точечной прокачке: увеличивай урон, точность, уклонение и стойкость, чтобы не останавливаться ни на секунду.
Открывай камни способностей и пассивные усиления, собирай ресурсы и покупай апгрейды, которые работают даже в офлайне. Чем больше ты играешь — тем быстрее растешь. Простой, но цепляющий процесс затягивает надолго, а регулярные бонусы и события подталкивают вернуться снова. Эта игра создана для тех, кто любит постоянный прогресс и нескончаемую силу.
- МОД МЕНЮ
- Режим Бога
- Тупой враг
- Неограниченная валюта (установлена по умолчанию)
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.