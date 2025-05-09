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Infinity Hero: Infinite Growth Idle RPG (Мод, Много денег)

Infinity Hero: Infinite Growth Idle RPG (Мод, Много денег) 1.0.43

Прокачивайся без остановки и становись сильнее с каждым нажатием
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Версия:
1.0.43
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
이터널게임즈
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 01:55
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 172 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Infinity Hero: Infinite Growth Idle RPG — это кликер‑RPG с бесконечной прокачкой и расслабленным геймплеем. Ты сражаешься с волнами монстров в автоматическом режиме, получаешь ресурсы и усиливаешь героя даже без постоянного участия. Каждое повышение уровня открывает доступ к новым навыкам и точечной прокачке: увеличивай урон, точность, уклонение и стойкость, чтобы не останавливаться ни на секунду.


Открывай камни способностей и пассивные усиления, собирай ресурсы и покупай апгрейды, которые работают даже в офлайне. Чем больше ты играешь — тем быстрее растешь. Простой, но цепляющий процесс затягивает надолго, а регулярные бонусы и события подталкивают вернуться снова. Эта игра создана для тех, кто любит постоянный прогресс и нескончаемую силу.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Режим Бога
  • Тупой враг
  • Неограниченная валюта (установлена по умолчанию)
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 Теги темы: Много денег

Скачать Infinity Hero: Infinite Growth Idle RPG (Мод, Много денег) v1.0.43 MOD APK

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Скачать Infinity Hero: Infinite Growth Idle RPG (Мод, Много денег) 172 Мб Ссылка 2 172 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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