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Pocket Combats Tillanium Arena

Pocket Combats Tillanium Arena 1.0.4

Тактические сражения и умные решения в арене будущего
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Версия:
1.0.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
PocketCombats, LLC
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:52
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Pocket Combats: Tillanium Arena — это тактическая PvP-стратегия, где ты сражаешься за контроль над ресурсом будущего. Собирай команду бойцов, анализируй поведение соперника и планируй каждый ход заранее. Каждая партия — это шахматная дуэль, где важна не только сила, но и расчет. Игра идет по раундам, а каждый юнит — уникален, со своими сильными и слабыми сторонами. Только стратегия приведет к победе.


Зарабатывай ресурсы, прокачивай бойцов и открывай новые тактики. Онлайн-режим, рейтинговые матчи и ежедневные события гарантируют постоянный вызов и рост. Динамичные битвы, разнообразие билдов и простор для экспериментов делают Pocket Combats отличным выбором для поклонников пошаговых боев и продуманного геймплея. Сможешь ли ты удержаться на вершине арены?


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Pocket Combats Tillanium Arena v1.0.4 MOD APK

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Скачать Pocket Combats Tillanium Arena 63 Мб Ссылка 2 63 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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