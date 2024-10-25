Версия:
1.1.36
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
DAERI SOFT Inc
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 02:29
Возраст:
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
193
Описание
25 Magic Knight Ln — Исследуйте фантастический мир 2D MMORPG, где магия и фехтование переплетаются в одном удивительном приключении! Погрузитесь в мир, полный чарующих заклинаний и стремительных ударов меча, и отправьтесь в путешествие, которое обещает быть непохожим на все ваши прошлые приключения.
Этот магический мир ждет вас на "25 Magic Knight Lane"! Здесь вы найдете новые захватывающие квесты, волшебные артефакты и эпические битвы. Погружайтесь в атмосферу фэнтезийных сражений, используйте свою магию и мастерство владения оружием, чтобы одолеть врагов и стать настоящим мастером фехтования в этом магическом мире!
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