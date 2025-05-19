Описание

Машина симулятор вождения — это реалистичная игра о парковке и манёврах в условиях автостоянки, в которой ты проверишь свои навыки точного вождения в двух игровых режимах. Каждые пять минут — это новое испытание: узкий поворот, плотный трафик, ограниченное пространство или нестандартный маршрут к финишу.





Опробуй десятки детализированных 3D-моделей автомобилей, от городских седанов до спортивных машин. Преодолевай сложные маршруты, осваивай парковку задним ходом, укладывайся в таймер и избегай аварий. Car Valet Parking – Carpark Jam Games предлагает яркую графику, плавное управление и задачи, которые заставят тебя сосредоточиться. Сможешь ли ты стать мастером парковки?