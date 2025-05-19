Машина симулятор вождения (Мод, Много денег) 1.68
Симулятор парковки с реалистичным вождением и десятками автоиспытаний
Машина симулятор вождения — это реалистичная игра о парковке и манёврах в условиях автостоянки, в которой ты проверишь свои навыки точного вождения в двух игровых режимах. Каждые пять минут — это новое испытание: узкий поворот, плотный трафик, ограниченное пространство или нестандартный маршрут к финишу.
Опробуй десятки детализированных 3D-моделей автомобилей, от городских седанов до спортивных машин. Преодолевай сложные маршруты, осваивай парковку задним ходом, укладывайся в таймер и избегай аварий. Car Valet Parking – Carpark Jam Games предлагает яркую графику, плавное управление и задачи, которые заставят тебя сосредоточиться. Сможешь ли ты стать мастером парковки?
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.