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Машина симулятор вождения (Мод, Много денег)

Машина симулятор вождения (Мод, Много денег) 1.68

Симулятор парковки с реалистичным вождением и десятками автоиспытаний
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Версия:
1.68
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
iPlay Gamez
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:06
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 179 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Машина симулятор вождения — это реалистичная игра о парковке и манёврах в условиях автостоянки, в которой ты проверишь свои навыки точного вождения в двух игровых режимах. Каждые пять минут — это новое испытание: узкий поворот, плотный трафик, ограниченное пространство или нестандартный маршрут к финишу.


Опробуй десятки детализированных 3D-моделей автомобилей, от городских седанов до спортивных машин. Преодолевай сложные маршруты, осваивай парковку задним ходом, укладывайся в таймер и избегай аварий. Car Valet Parking – Carpark Jam Games предлагает яркую графику, плавное управление и задачи, которые заставят тебя сосредоточиться. Сможешь ли ты стать мастером парковки?


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Машина симулятор вождения (Мод, Много денег) 179 Мб Ссылка 2 179 Мб
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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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