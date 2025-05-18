Wizario: Idle Magic RPG (Мод меню) 1.0.87
Idle-RPG про волшебника, возвращающего магию в мир, поглощённый хаосом
Wizario: Idle Magic RPG — это фэнтезийная idle-RPG с боями, прокачкой и магией, где ты играешь за мага, потерявшего силу из-за нашествия Тёмного владыки. Каждые пять минут — это автоматические сражения, сбор ресурсов, улучшение заклинаний и постепенное восстановление былого могущества.
Сражайся с ордами монстров, возвращай магию, усиливай артефакты и открывай новые умения, даже когда ты не в игре. Мир нуждается в спасении, а ты — его последняя искра. Постепенно ты раскроешь историю, соберёшь мощный арсенал и докажешь, что настоящая магия — в упорстве. Готов вернуть свет в разрушенное королевство?
- МОД МЕНЮ
- Неограниченная валюта
- Без рекламы (активируйте при загрузке игры)
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Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.