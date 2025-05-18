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Wizario: Idle Magic RPG (Мод меню)

Wizario: Idle Magic RPG (Мод меню) 1.0.87

Idle-RPG про волшебника, возвращающего магию в мир, поглощённый хаосом
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Версия:
1.0.87
Требования:
Android 12
Разработчик:
Sandsoft Games
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 21:18
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 336 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Wizario: Idle Magic RPG — это фэнтезийная idle-RPG с боями, прокачкой и магией, где ты играешь за мага, потерявшего силу из-за нашествия Тёмного владыки. Каждые пять минут — это автоматические сражения, сбор ресурсов, улучшение заклинаний и постепенное восстановление былого могущества.


Сражайся с ордами монстров, возвращай магию, усиливай артефакты и открывай новые умения, даже когда ты не в игре. Мир нуждается в спасении, а ты — его последняя искра. Постепенно ты раскроешь историю, соберёшь мощный арсенал и докажешь, что настоящая магия — в упорстве. Готов вернуть свет в разрушенное королевство?


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченная валюта
  • Без рекламы (активируйте при загрузке игры)
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Wizario: Idle Magic RPG (Мод меню) v1.0.87 MOD APK

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Скачать Wizario: Idle Magic RPG (Мод меню) 336 Мб Ссылка 2 336 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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