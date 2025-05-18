Описание

Wizario: Idle Magic RPG — это фэнтезийная idle-RPG с боями, прокачкой и магией, где ты играешь за мага, потерявшего силу из-за нашествия Тёмного владыки. Каждые пять минут — это автоматические сражения, сбор ресурсов, улучшение заклинаний и постепенное восстановление былого могущества.





Сражайся с ордами монстров, возвращай магию, усиливай артефакты и открывай новые умения, даже когда ты не в игре. Мир нуждается в спасении, а ты — его последняя искра. Постепенно ты раскроешь историю, соберёшь мощный арсенал и докажешь, что настоящая магия — в упорстве. Готов вернуть свет в разрушенное королевство?