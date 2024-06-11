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Loverz — романтические игры про любовь и свидание (Мод, Много денег)

Loverz — романтические игры про любовь и свидание (Мод, Много денег) 4.3.0

55
12
Скачать (220 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Vide View games
Версия:
4.3.0
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 220 Мб
id приложения:
com.wideview.lovers
Русский язык:
Есть
Лайков:
55
Комментарии:
1
Просмотров:
49 577

Loverz - это захватывающий симулятор свиданий с удивительной графикой и увлекательными сюжетами. В этой игре вы окунетесь в мир романтических встреч и взаимодействий, где каждое ваше решение будет иметь значение.


Здесь у вас есть множество возможностей для развития химии и создания идеальной романтической пары. Вы выбираете способ общения и ваши действия определяют ход сюжета. Позвольте себе влюбиться и исследовать новые отношения с увлекательными персонажами.


Loverz предоставляет вам возможность получить новый опыт знакомств, взаимодействуя с интригующими и харизматичными личностями. Погрузитесь в повествовательную игру о знакомствах, где вы можете учиться понимать людей и создавать неповторимые моменты. Откройте для себя мир романтики в этой захватывающей игре, где каждое ваше действие имеет значение и ведет к увлекательным развитиям.


Скриншоты

Информация о модах
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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш, Новеллы

Скачать Loverz — романтические игры про любовь и свидание (Мод, Много денег) 4.3.0 взлом

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Скачать Loverz — романтические игры про любовь и свидание (Мод, Много денег) 220 Мб Ссылка 2 220 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Loverz — романтические игры про любовь и свидание (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Елена
Елена 31 октября 2021 19:00
Обновление будет? 

+12
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