MOONVALE – это детективный триллер, который затягивает вас в захватывающее приключение, полное тайн, романтики и интриг. В этом увлекательном сюжете вам предстоит расследовать сложное убийство, погружаясь в мир, где каждый следующий шаг может раскрыть новые секреты. Ваша роль как детектива требует не только внимания к деталям, но и способности соединять факты, которые на первый взгляд кажутся несвязанными.





Игра начинается с таинственного видеозвонка от неизвестного молодого человека, который может стать ключом к разгадке. Его загадочные слова и внезапное прерывание связи оставляют за собой множество вопросов. Вам предстоит использовать все свои аналитические способности, чтобы следовать по его следам, собирая улики и анализируя свидетельства, которые могут привести к разгадке преступления.





MOONVALE обещает не просто погрузить вас в детективную историю, но и дать возможность активно участвовать в ней, принимая решения, которые влияют на развитие сюжета и отношения с другими персонажами. Это ваш шанс не только испытать себя в роли детектива, но и стать главным героем в невероятно реалистичном и увлекательном расследовании, где каждое ваше решение имеет значение. Подготовьтесь к путешествию, которое заставит ваше сердце биться быстрее, и к приключениям, которые вы не скоро забудете.