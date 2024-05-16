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MOONVALE – детективный триллер (Мод, бесплатные покупки)

MOONVALE – детективный триллер (Мод, бесплатные покупки) 1.0.4

Захватывающий детективный триллер с тайнами и интригами
3
8
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Everbyte
Версия:
1.0.4
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 155 Мб
id приложения:
com.everbytestudio.interactive.story.moonvale
Русский язык:
Есть
Лайков:
3
Комментарии:
10
Просмотров:
2 620

MOONVALE – это детективный триллер, который затягивает вас в захватывающее приключение, полное тайн, романтики и интриг. В этом увлекательном сюжете вам предстоит расследовать сложное убийство, погружаясь в мир, где каждый следующий шаг может раскрыть новые секреты. Ваша роль как детектива требует не только внимания к деталям, но и способности соединять факты, которые на первый взгляд кажутся несвязанными.


Игра начинается с таинственного видеозвонка от неизвестного молодого человека, который может стать ключом к разгадке. Его загадочные слова и внезапное прерывание связи оставляют за собой множество вопросов. Вам предстоит использовать все свои аналитические способности, чтобы следовать по его следам, собирая улики и анализируя свидетельства, которые могут привести к разгадке преступления.


MOONVALE обещает не просто погрузить вас в детективную историю, но и дать возможность активно участвовать в ней, принимая решения, которые влияют на развитие сюжета и отношения с другими персонажами. Это ваш шанс не только испытать себя в роли детектива, но и стать главным героем в невероятно реалистичном и увлекательном расследовании, где каждое ваше решение имеет значение. Подготовьтесь к путешествию, которое заставит ваше сердце биться быстрее, и к приключениям, которые вы не скоро забудете.


Скриншоты

Информация о модах

- убрана проверка лицензии

- бесплатные покупки за реальные деньги

 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать MOONVALE – детективный триллер (Мод, бесплатные покупки) 1.0.4 взлом

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Скачать MOONVALE – детективный триллер (Мод, бесплатные покупки)
155 Мб
Ссылка 2
155 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о MOONVALE – детективный триллер (Мод, бесплатные покупки)


Комментарии (10)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 27 мая 2024 16:25
Карамель, а это разве не она?) уже добавили
0
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Карамель
Карамель 27 мая 2024 13:39
Lensifal, Здраствуйте. А вы не знаете когда примерно будет взломка?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 26 мая 2024 00:06
Keims00, это оригинал на данный момент
0
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Keims00
Keims00 25 мая 2024 23:55
Здравствуйте дорогие администраторы.
Пытался установить игру через ссылку два но она что файлы не рабочий. Также версия игры взломана или нет?
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 25 мая 2024 00:32
Гость Kirill, обычная версия пока что. Мод возможно будет
+5
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NymOSus
NymOSus 24 мая 2024 23:16
А будет что-то типа "мод бесконечная валюта" или "бесплатные покупки"? Я не пират, мне для друга, честно
+9
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Вика
Вика 24 мая 2024 21:56
Будет ли взлом?🙏
+6
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Гость Kirill
Гость Kirill 24 мая 2024 21:44
Это реально мод или обычная версия?
+6
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Nnnn
Nnnn 24 мая 2024 21:41
А взлом есть?
+8
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Прима z55xib
Прима z55xib 24 мая 2024 21:36
Сделайте взлом
+6
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