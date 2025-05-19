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Nerd Survivors Lite (Мод, Много денег)

Nerd Survivors Lite (Мод, Много денег) 1.0.20250501

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Версия:
1.0.20250501
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Heartbit Interactive Srl
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Вчера, 21:00
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
62
Скриншоты
Описание

Nerd Survivors Lite — пиксельно-олдскульная игра с сумасшедшим геймплеем, в которой игроков ждут битвы, приключения и открытия. Четверо друзей, намереваясь приятно провести время вместе, неожиданно переносятся в другое измерение, где их планы рушатся. Теперь они вынуждены сражаться за свою жизнь.


Игрокам предстоит использовать подручные средства, необычное оружие и уникальные девайсы для выживания. Чертежи этих девайсов можно найти среди трофеев или в секретных локациях, что добавляет элемент поиска и исследования. Каждое устройство или оружие имеет свои особенности и может оказаться полезным в сражениях с тысячами противников.


Nerd Survivors Lite предлагает оригинальный геймплей с элементами стратегии и тактики. Игроки будут исследовать странные миры, находить уникальные предметы и сражаться с разнообразными врагами. Игра привлекает своим ретро-стилем и необычным подходом к жанру выживания, делая каждую сессию захватывающей и непредсказуемой.


Информация о модах

Принудительное обновление навыков/денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Nerd Survivors Lite (Мод, Много денег) v1.0.20250501 MOD APK

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Скачать Nerd Survivors Lite (Мод, Много денег) 160 Мб Ссылка 2 160 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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