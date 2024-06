Final Destiny - Конечная судьба, полное название которой - Final Destiny - Beyond the End of the World, - это аркадная игра в классическом экшн-стиле, которая завоевала множество поклонников своим пиксельным и ностальгическим дизайном. Корейская студия YEMA является создателем, разработчиком и издателем этой игры и бесплатно выпустила ее в Play Store. На этот раз, впервые в Иране, HackDl представляет еще одну интересную и хорошо сделанную игру на уровне веб-сервиса для уважаемых иранцев.





В ней, как и в большинстве игр этого жанра, вы играете роль эпического героя в мире фэнтези и фэнтези, и, как обычно, ваши враги - злые существа и злые монстры. Сюжет игры прост, незагрязнен и не очень интересен, но во время этой игры вы будете следовать общей сюжетной линии. В игре ваша конечная судьба - сыграть главную героиню, юную девушку. Эта молодая девушка, главная героиня нашей истории, внезапно находит ребенка. Неясно, где и как ребенок попал в это место, но ясно то, что этот ребенок, кажется, имеет особую ценность для некоторых, в том числе для большой группы злых врагов, и они ищут его. Вы обязаны защитить этого невинного ребенка и защитить его жизнь!