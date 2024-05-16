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Weapon Master: Игра Пистолеты (Мод меню)

Weapon Master: Игра Пистолеты (Мод меню) 2.12.0

2
0
Скачать (130 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Homa
Версия:
2.12.0
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.atknsyl.weaponmaster
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
292

Weapon Master: Gun Shooter Run — это захватывающая игра для любителей стрелкового жанра, где каждый уровень представляет уникальные вызовы и возможности для демонстрации стрелковых навыков. Игроки могут погрузиться в мир, где оружие и его модификация стоят на первом месте, обеспечивая не только испытание меткости, но и инженерного творчества.


В игре игроки выступают в роли профессиональных техников, которым доступен широкий арсенал оружия для создания и модернизации. Эта возможность позволяет каждому пользователю адаптировать боевой инструмент под индивидуальные предпочтения и тактические требования боя. Вы можете экспериментировать с различными компонентами и технологиями, чтобы создать оружие, которое не только мощное, но и отражает ваш уникальный стиль.


Игра обещает не просто стрельбу, но и глубокий процесс кастомизации, где каждое улучшение оружия ощутимо влияет на его характеристики. Такой подход добавляет стратегический элемент в обычное игровое действие. В каждом новом уровне игроки столкнутся с новыми вызовами, требующими нестандартного подхода и мастерства, что делает Weapon Master: Gun Shooter Run захватывающей ареной для любителей оружия и стрельбы.


Скриншоты

Информация о модах
  • Мод меню
  • Неограниченные деньги
 Теги темы: Мод меню

Скачать Weapon Master: Игра Пистолеты (Мод меню) 2.12.0 взлом

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Скачать Weapon Master: Игра Пистолеты (Мод меню)
130 Мб
Ссылка 2
130 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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